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Yaşam

Prof. Dr. Haluk Özener: Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var

08 Temmuz 2020 00:36

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var. Biz bunu hep söylüyoruz. Bunu bilelim, bununla yaşamayı öğrenelim" dedi.

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