Prof. Dr. Hacısalihoğlu: İslam ülkeleri Doğu Kudüs'te süratle büyükelçilik açmalı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'DA düzenlenen olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında alınan kararları değerlendiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, kararın son derece önemli olduğunu belirterek, \"Daha önemlisi bu kararın ötesine geçebilme kararlılığıdır. O da Filistin\'in Doğu Kudüs\'te ki başkent işlevini hissettirebilmektir. Yıllardır zulümle baş başa bırakılmış mazlum Filistin halkının bir parçası nefes alabilmesi için bu adımın taçlanması gerekir. O da nedir? Muhatap ülkeler tarafından süratle temsilcilik, konsolosluk değil; büyükelçilik düzeyinde peş peşe Doğu Kudüs\'de teşkilatlanması gerekir\" dedi.

\"ORTADOĞU HALKININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN YÖNETİMLERLE KİMYASI ÖRTÜŞMÜYOR\"

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından İstanbul’da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın (İİT) İstanbul’daki toplantısında alınan kararlar geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

\"Bu kararın ötesine geçebilme kararlılığı daha önemlidir. O da Filistin\'in Doğu Kudüs\'te ki başkent işlevini hissettirebilmek, Filistin halkının yıllardır zulümle baş başa bırakılmış mazlum halkın bir parçası nefes alabilmesi için bu adımın taçlanması gerekir. O da nedir? Muhatap ülkeler tarafından süratle temsilcilik, konsolosluk değil büyükelçilik düzeyinde peş peşe Doğu Kudüs\'ün teşkilatlanması gerekir.

\"İTT esas itibariyle bugüne kadar İslam dünyasının içine düştüğü buhrandan, acıdan, savaşlardan, şiddetten bir terör coğrafyasına dönüştürülmesinden çekip çıkartılması konusunda yeterince etkin olamamış bir örgüt modelidir. Asıl bunun temel nedeni de İslam coğrafyasının bulunduğu tarihi birikim şunu ortaya koydu ki; bu coğrafyanın mevcut rejimleriyle, halkların büyük bölümünün talep ettikleri, yaşama dair iddiaları, yönetimlerle siyasi kimyaları hiç bir şekilde örtüşmemektedir.\"

\"BU ADIMI BEKLEMEK GEREKİRDİ\"

\"Zengin, bereketli bu medeniyet topraklarının yoksul çocukları olarak yaşamak istememe isyanlarına karşılık gelen bu rejimler ve yönetimlerden oluşmayan bir İslam Coğrafyası tabiatıyla bu işbirliği örgütüne yansıması bugüne kadar kaçınılmaz olmuştur\" diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Bu adımı da beklemek gerekir. Ama bunu Türkiye önderliğinde yapılmış olması. Bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın özellikle altını çizdiğim rejimlerden daha çok halklar üzerindeki olumlu etkisi, onlara umut aşılaması özellikle \'one minute\' çıkışından bu yöne onlar için büyük bir beklenti oluşturmasının doğal yansıması olarak da görmek gerekir\" diye konuştu.

\"ORTADOĞU HALKLARI UMUDU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DA GÖRDÜ\"

Ortadoğu halklarının belirlemesi konusunda umut kulvarının yeniden yapılandırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu şunları söyledi:

\"Benim çıkardığım olumlu sonuç, kimyaları uymayan hakların ki asıl büyük olan onlar, asıl güç onlarda ama bir türlü yönetimleri değiştirebilecek, İslam Coğrafyası\'nı, barış coğrafyasına dönüştürmek adına aradıkları o umudun, önderliğin, siyasi liderliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'da görülmüş olması. Bunun yansımasını çok olumlu buluyorum. Umut yüklüyorum buna çünkü bu işin başlangıcı, Filistin\'in başkentinin Doğu Kudüs olması ilk defa duyduğumuz bir şey değil ama bu dönemde böyle bir şeyin yapılması ve giderek o alttan, Ortadoğu halkalarında gelen \'yeter bu kukla rejimlerin altında, bu zengin toprakların gelecek yoksul çocukları olarak yaşamak istemiyoruz\' isyanını eden yeni nesillerin karşısına bu karar konularak bir çıta belirlenmiştir. Mevcut rejimlerin önemli bir kısmı buraya katılarak \'evet\' demiştir, bazıları demek zorunda kalmıştır. ama sonuç itibariyle gündemi bundan sonra Ortadoğu halklarının belirlemesi konusunda umut kulvarı yeniden yapılandırılmıştır. \"

(FOTOĞRAF)