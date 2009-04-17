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Prof. Dr. Haberal tutuklandı

17 Nisan 2009 11:25

Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal tutuklandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarınca sorgulanan Prof. Dr. Haberal, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Haberal'ın tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada Prof. Dr. Haberal, mahkemenin tutuklama kararının ardından rahatsızlandı. Ambulansla adliyeye gelen sağlık ekibi, Haberal'a müdahalede bulundu. Bu sırada adliye önünde bekleyen bir grup ile içeriye giren sağlık görevlilerini görüntüleyen gazeteciler arasında arbede yaşandı.

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