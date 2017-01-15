Prof. Dr. Gürhan Fişek hayatını kaybetti

Sosyal güvenlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının en önemli isimlerinden Mülkiyeli bilim insanı, Prof. Dr. A. Gürhan Fişek hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yılın sonunda Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’den emekli olan Prof. Fişek için 16 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da SBF-Mülkiye Sütunlu Salon’da tören düzenlenecek. Aynı gün Maltepe Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

A. Gürhan Fişek kimdir?

1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni iyi dereceyle bitiren Fişek, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını yürüttü. İş Sağlığı Doktora derecesi aldıktan sonra yine aynı dalda 1987 yılında Üniversite Doçentliği ünvanını kazandı. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını, Prof. Dr. Cahit Talas’ın danışmanlığında yürüten Prof. Dr. Fişek, 1980 yılında yeterlik sınavını başardıktan sonra, 1985 yılında tez savunmasını vererek, sosyal politika konusunda doktora derecesi aldı. 1982 yılında hazırlıklarına başlanan Fişek Enstitüsü’nün kurucuları arasında yer alan Fişek, 1986-90 yılları arasında, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde, işyeri hekimliği sertifika programını başlatan “iş sağlığı kolu”nun başkanlığını ve kurslarda eğiticiliğini yaptı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi İş Kazalarını Önleme ve Araştırma Enstitüsü’nde iş sağlığı ve güvenliği alanında ders vermeye başlayan Prof. Dr. Fişek, 1994 yılında SBF-Mülkiye tarafından açılan kadroya başvurmuş; seçici kurul incelemesinden sonra İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Doçenti olarak göreve başladı. Sosyal güvenlik, iş sağlığı güvenliği, iş sağlığı güvenliği denetimi, hükümet dışı kuruluşlar, sosyal hekimlik politikaları, sosyal dışlanma başlıklı dersler veren Fişek, 1999 yılında profesör oldu.Hem doçent temsilcisi, hem de profesör temsilcisi olarak Fakülte Kurulu’nda; doçent temsilcisi olarak Fakülte Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

Yüksek Öğretim Kurumu’nu SSK Genel Kurulu, İŞ-KUR Genel Kurulu’nda temsil etti.

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nı, Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’nde temsil etti.

Aldığı Ödüller :

Middle East Awards (MEAWARDS), 1984.

T.C.Cumhurbaşkanlığı Takdir Belgesi, 1997.

Bilkent Rotary Kulübü Meslek Ödülü, 1998-1999 Dönemi

İş Müfettişleri Derneği 1.Çalışma Yaşamına Katkı / Sendika ve Sivil Toplum Ödülü (2012)

Türkiye Gençlik Federasyonu Gençlik Gönüllülük Ödülü (2013)

3.Halk Sağlığı Ödülleri / İş Sağlığı ve Güvenliği (Okan Üniversitesi ve Türkiye Halk Sağlığı Derneği), 2015