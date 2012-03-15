Prof. Dr. Görmez: Din eğitimi dediğimizde, zorla inanç yerleştiriyoruz sanıyorlar

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, din eğitiminin gerekli olduğunu dile getirerek "din eğitimi dediğimiz zaman, insanların kalbine zorla inanç yerleştirildiğini zannediyorlar” dedi.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda öğrencilere, “Dini Hizmetlerin Gerçekleşmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İlahiyat Mezunlarından Beklentileri” konulu bir konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Din konusunda inanmak veya inanmamakta herkes özgür ama cehalette kimse özgür değildir” dedi.

Başkan Görmez, din eğitiminin Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada da tartışıldığına değinerek, “Herkes inanmakta veya inanmamakta özgürdür. Ama cehalette kimse özgür değildir. İnanmama özgürlüğü vardır; ama cehalet özgürlüğü olmamalı” diye konuştu.

Dini kavramların bilinmesinin birlikte yaşamanın gereklerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Görmez, şöyle devam etti:

“Bu topraklarda yaşayan her insan ezanın ne olduğunu, nasıl bir simge olduğunu bilmeli. Bayramın ne demek olduğunu, haccın Kurban Bayramı’nda olduğunu bilmeli. Bu topraklarda yaşayan bir insan, Kur’an’da hadis, hadiste ayet aramamalı. Miraçla beratın farkını, kadirle miracın farkını bilmeli. Çünkü birlikte yaşamanın en önemli formüllerinden birisi budur. Bunun

için din eğitimi dediğimiz zaman, insanların kalbine zorla inanç yerleştirildiğini zannediyorlar”



“İslam dünyası bir araya gelerek, yeniden İslam âlimi yetiştirme konusunda işbirliği yapmalı”



Konferansta, İslam dünyasının âlimlere olan ihtiyacına da vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, son dönemlerde âlim yetiştirilememesi nedeniyle İslam dünyasında birtakım olumsuz gelişmelerin yaşandığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Bütün İslam dünyasında bugün, âlimlere muhtacız. Tarihimizdeki ilk yedi sekiz asra baktığımızda, ilmin ve âlimin daima hayatın önünde yer aldığını görüyoruz. Çöküş dönemine baktığımız zaman da hayatın, ilmin ve âlimin önüne geçtiğini görüyoruz. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, hayatımızın önünde giden, bunu aynı zamanda bir ahlaka ve sorumluluğa dönüştüren, örnekliğini gösteren âlimlere olan ihtiyaçtır”

Âlimler yetiştirmek için sadece belli başlı ülkelerin çalışmalar yapmasının yetersiz olacağını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, uluslararası bir birliktelikle âlim yetiştirilmesi konusunda önerilerde bulundu.

Başkan Görmez, “Bütün İslam dünyası yeniden İslam âlimi yetiştirme konusunda işbirliği yapmalı, bir araya gelerek akıl ve fikir birliği yapmalı, birbirleriyle görüşerek aşılar gerçekleştirmelidir. Her ülkenin kendi yerelini de dikkate alarak kendisini içine kapatmasının doğru olmadığını ifade etmek gerekiyor” diye konuştu.