Prof. Dr. Gökalp: Hava kirliliği ve içindeki ağır metaller prematüre doğumlara neden oluyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ayşe Sevim Gökalp "Annelerin kesinlikle sigara içmemesi lazım. Hele gebelikte hiç içmemeleri gerekir. Bebeğin gelişmesini etkiliyor, prematüre doğuma neden oluyor. Düşük doğum ağırlıklı bebekler ortaya çıkabiliyor. Çevresel kirlilik, özellikle hava kirliliği ve içindeki ağır metaller prematüre doğumlara neden oluyor. Bunlar çok çok önemli faktörlerdir" dedi.

Radikal'in haberine göre, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Servisi'nde 24 prematüre bebeğin tedavisini sürdürdüğünü söyleyen Prof.Dr Ayşe Sevim Gökalp, "Merkezimizde ikinci derece ve çok daha ağır yaşam ünitesine bağlı bebekler için veya doğumsal sorunlar yaşayan bebekler için olan 3 ünitemiz var. Anne yanı diye tanımladığımız 4 bebeklik de anneli yatağımız var. Ünitelerimizde 24 bebek takip etmekteyiz. Daha çok takip ettiğimiz bebekler prematüre ve ağır hasta bebekler oluyor. 450-500 gram arasında yani gebelik haftasının 23’üncü haftasından itibaren doğmuş bebekleri takip ediyoruz. Tam gebelik haftası 40 haftadır. 40 haftayı tamamlayan bebek normal zamanını doldurmuş bebek olarak tanımlanabilir ama şu anda bizim kliniğimizde 16 hafta eksik doğmuş bebekler var" diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, bölümde görevli Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy ve Doç. Dr. Ayla Günlemez yaşam mücadelesi veren bebekleri küvözlerde en hassas bir şekilde bakarak, her gün sağlık durumlarını takip ediyorlar.

Hava hirliliği ve sigara

Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp sigara ve hava kirliliğinin prematüre doğumlara neden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Servisimizde en küçük olan 600 gram ve 23 santim doğmuş ve baş çevresi 22 santim olarak dünyaya gelmiş bir bebeğimiz var. Normal bir bebek 3,5 kilo doğar, baş çevresi 35 santimdir ve boyu 50 santimdir. Bu bebeklerin yaşama tutunabilmeleri çok zor. Bizim geliştirilen teknoloji ve bilgilerimiz sayesinde bebekleri yaşama tutunduruyoruz. Prematüre doğurmamak için dikkat edilmesi gereken konuların başında çoğul gebelik gelir. Çoğul gebeliklerde prematüre doğum olabiliyor. Eğer tüp bebek tekniğiyle bebek doğacaksa çoğul olmamasına dikkat edilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı da ancak bir tane yumurta koyulmasına izin veriyor. Annenin rahim içi ve idrar yolu enfeksiyonları, annenin sistemik enfeksiyonları son derece önemlidir. Annelerin kesinlikle sigara içmemesi lazım. Hele gebelikte hiç içmemeleri gerekir. Bebeğin gelişmesini etkiliyor, prematüre doğuma neden oluyor. Düşük doğum ağırlıklı bebekler ortaya çıkabiliyor. Çevresel kirlilik, özellikle hava kirliliği ve içindeki ağır metaller prematüre doğumlara neden oluyor. Bunlar çok çok önemli faktörlerdir"

"Çok hassassız"

Serviste bulunan her bir bebek için çok özenli ve hassas bakımlar yaptıklarını söyleyen Prof.Dr. Ayşe Engin Arısoy da "Oya işler gibi gün gün bebeklerimizi sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Bir bebeğimizin akciğerleri tam gelişmiş değil. Suni solutma yapıyoruz. Makine ile akciğerleri havalandırıyoruz. Antibiyotik tedavisi var ve kan basıncı testleri ve solunumunu izliyoruz. Bebeklerimize buna benzer çeşitli tedaviler uyguluyoruz. Her bebek bizim için çok önemli ve her bebeğe çok hassas müdahalede bulunuyoruz " diye konuştu.

Soğutma tedavisi

Oksijensiz kalan bebeklere soğutma tedavisi uyguladıklarını belirten Doç. Dr. Ayla Günlemez ise şunları söyledi:

"Soğutma tedavisi oksijensiz kalan bebeklere uyguladığımız bir tedavi. Bu tedavi bebeğin oksijensizlikten dolayı uzun süre yaşadığı hasarları azaltıyor. Önemli bir kriteri var. İlk 6 saatte uygulanması gerekiyor. Bebek doğduktan sonra oksijensiz kaldıysa orta veya ağır vakaysa soğutma tedavisi uygulanan merkezlere götürülmelidir. Biz o merkezlerden biriyiz. Hastanemize çevre illerden ve bir çok yerden sırf bu tedavi için gelen hastalarımız var. Farklı ilde doğum yapan bir annenin bebeği oksijensiz kaldıysa hekimi bizlerle temasa geçiyor. Hastalarımız ambulans uçak ve helikopterle getiriliyorlar. Saatler çok önemli. 6 saati geçirirseniz başarı şansı azalıyor."