Prof. Dr. Ercan: Ege, ‘geriliyorum’ diyor, 7.2 gelecek

T24 - Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege denizinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremini yorumladı: "Ege bize şunu diyor; ‘Ben burada geriliyorum. Bakın 7.2 ’lik deprem yapacağım. Size öncesinde 5.1 yolladım..."







5.1’lik deprem, İzmir ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi ile Çanakkale’de panik yarattı. Uzmanlar, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin Karaburun Fayı’nın uzantısı olan faylarda meydana geldiğini söyledi. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başdanışmanı ve Sözcüsü İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın “7.2’lik deprem bekliyoruz” açıklaması ise korkuttu.

Vatan gazetesinin haberine göre; Van Depremi’nin ardından Ege Denizi ve açıkları için yaptığı açıklamada Karaburun-Midilli ve Foça üçgeninin altını çizdiğini ifade eden Ercan, Ege’yi sallayan depremle ilgili şunları söyledi:

“2003’te Van Erciş’ten sonra, Midilli, Karaburun, Foça üçgeninde 7.2 büyüklüğünde deprem olacağını söyledim. Ege’deki 5.1’lik deprem üzülerek belirtiyorum ki benim beklediğim 7.2 ’nin göstergeci bir sarsıntı. Ancak öncü denemez. Uyarıcı bir depremden söz ediyorum. Ege bize, ‘Ben burada geriliyorum. Bakın 7.2 ’lik deprem yapacağım. Size öncesinde 5.1 yolladım’ diyor.





Tsunami riski var





Midilli-Karaburun-Foça üçgeninde aşırı gerilme var. Hangi kırık bu depreme yol açtı derseniz, Zeytinbağı kırığının Midilli’deki uzantısı olduğu anlaşılıyor. Şayet göçük bileşenli 7 ve üzeri bir Ege depremi oluşursa İzmir’i 2 metrelik tsunami dalgaları vurabilir.





Fethiye taşınmalı





Güney Ege yayı, Mora’dan başlıyor, Rodos ve Girit üzerinden Fethiye’den karaya giriyor. Bu bölge dalma batma kuşağıdır ve fayın Burdur’a kadar uzantısı bulunmaktadır. Afrika kıtasının 10 milyon yıldır kuzeydeki Ege kıtasını itmesinden kaynaklanan bir durum var. Her yıl 3 santimlik bir itme söz konusu. Fethiye deniz kenarından, tepelere taşınmalıdır.”







Diğer uzmanlar ne dedi?





'7’den büyük deprem ihtimali çok düşük'



9 Eylül Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ergün:



“Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem olması çok doğal. Bu öncü bir deprem değil. Bu büyüklükte depremler Ege Bölgesi ve Ege Denizi’nde sıklıkla oluyor. Çünkü geneli itibarıyla Ege deprem bölgesi. Bu sarsıntı Ege Denizi’nde biriken stresin boşalması”





'Temkinli olmak gerek'



Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Oğuz Gündoğdu:



“2005 yılında İzmir’de 6 büyüklüğüne varan dört deprem yaşadık. Ege’de oluşan 5.1 büyüklüğündeki bir deprem çok şaşılacak bir durum değil. Girit zonu dediğimiz tabakaların 4 santimetre kareye kadar kayması söz konusu. Bu nedenle Ege deprem bölgesidir ve her zaman temkinli ve dikkatli olmak gerekir.”





