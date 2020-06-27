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Prof. Dr. Ercan: Bu yıl içinde 7 büyüklüğündeki bir depreme tanık olacağız

27 Haziran 2020 00:12

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "2020 yılı içerisinde Anadolu’da 7 büyüklüğündeki bir depreme tanık olacağız" dedi.

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