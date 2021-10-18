Prof. Dr. Enginyurt: Aşı yaptırmayanların hiçbir şekilde çalışmalarına izin verilmemeli

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Koronavirüs hasta sayılarındaki artışın en önemli nedeninin aşı yaptırmayan vatandaşlar olduğunu belirterek, “Artık aşısız olanların özelde veya devlette hiçbir şekilde çalışmasına izin verilmemesi gerekiyor, ücretsiz izne ayrılması gerekiyor. Bu kararlar alınmadığı takdirde aşısız kişiler virüsün çoğalmasına yardımcı olarak bu pandeminin bitmesini engelliyor” dedi.

“İnsanların aşı karşıtlarına inanmamaları gerekiyor”

Enginyurt, “Türkiye’de de vaka sayıları artıyor ve maalesef 30 binli rakamlarda durmakta. Bunun nedeni artık vatandaşların bıkmış olmasından kaynaklanıyor, bizim söylemlerimizden de insanlar bıktı. Artık maske, mesafe ve hijyen konularından bunaldılar, bu çok normal bir şey. Yapmamız gereken artık tamamen aşı, aşı karşıtlarına inanmamaları gerekiyor” diye konuştu.

“Aşı olmayanların hiçbir şekilde çalışmalarına izin verilmemesi gerekiyor”

Enginyurt şunları kaydetti:

“Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, bu geriye kalan demokratik hayatlarını evde geçirsinler. Çünkü aşılı olup da kurallara uyan vatandaşları hasta etmekteler, virüsü çoğaltmaktalar. O yüzden aşısızların devlet kurumlarından, özel kurumlardan yararlanmalarına izin verilmemeleri, buna hastaneler de dahil olmak üzere. Artık bu kadar katı kararlar alınması gerekiyor. Bu kararlar alınmadığı takdirde aşısız kişiler virüsün çoğalmasına yardımcı olarak bu pandeminin bitmesini engelliyor. Bu yüzden muhakkak ücretsiz izin ve kurumlara girişlere yasak getirilmeli”.

“Gençlerimize de söylemek istediğim birkaç husus var, genç sayısı hastalarda artmakta. Bunun nedeni gençlerin sosyal medyayı çok sık kullanmaları, sosyal medyada da aşı karşıtı çok ciddi yazılar var, bunlara inanmamaları gerekiyor. Bunlar tamamen dünya düzdür diyenlerin safsatasıdır, bilime inanmaları gerekiyor. O yüzden gençlerimizi de aşıya davet ediyorum”.