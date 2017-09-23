Prof. Dr. Emre Alkin ve Yalın Alpay'ın 'Olaylarla Türkiye Ekonomisi' kitabı 'Yılın En İyi İş Kitabı' seçildi

Betül KARABACAK / İSTANBUL, (DHA) - \'OLAYLARLA Türkiye Ekonomisi\' isimli kitabı \'Yılın En İyi İş Kitabı\' seçilen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, \"Bizimle beraber yarışan çok kıymetli eserler ve yazarlar vardı. Onların da hakkını teslim etmek gerekir. Hepsini inceledim, hepsi çok kıymetli eserler. Bizim onların arasından seçilmemiz tabii ki gurur verdi. Ben özellikle Yalın Alpay\'ın uzun zamandır yaptığı çalışmaların bu şekilde taçlandırılmasına da sevindim. Yalın Alpay gibi bir tarihçi ve araştırmacımızın toplum tarafından kabul edilmesi, halk oylamasıyla beraber yazdığımız bir eserin birinci seçilmesi çok önemliydi\" dedi.

Aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Platin, internet üzerinden yapılan halk oylaması ile 2016-2017 döneminin en başarılı iş kitaplarını seçti. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ve Yalın ALPAY\'ın \'Olaylarla Türkiye Ekonomisi\' isimli kitabı ise bu oylamada \'Yılın En İyi İş Kitabı\' seçildi. Kitabın içeriğine ilişkin bilgi veren ve ilgi gösterenlere teşekkür eden Prof. Dr. Alkin, \"Kitap 1923\'te Cumhuriyetin ilanından hemen önce 1\'inci İktisat Kongresi ile başlıyor ardından da 2001 ekonomik krizine kadar geliyor. Sonra biraz da 2000\'den sonraki döneme değindik ama Cumhuriyet tarihinden bu yana olan süreci ciddi bir şekilde inceledik. 50\'den fazla olay var. Kronolojik olarak anlatmak yerine Yalın Alpay ile birlikte en çarpıcı, insanların aklını karıştıran, bir devri kapatıp diğer devri açan, iki devrin arasını bıçak gibi kesen çok ciddi olayları seçtik. Onların perde arkasından bahsettik ve binden fazla kaynak eser kullandık. Her bir bölümün sonuna da bir özel not koyduk ve dedik ki; \'olay resmi olarak böyle yazıyor ama gerçekte böyle gerçekleşmiştir\' diye esprili yorumlarımızla bitirdik. Bu tabii çok uzun zamanımızı aldı ve bu sene kitabı bitirdik. Hümanist Yayınevinden çıkardık. Büyük ilgi gördü, ilgi gösterenlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türk İktisat Tarihi kitabı olarak derslerinde okutmak isteyenler varsa eğlenceli bir kitap olarak da kullanılabilir. Yani hem bilimsel bir kitap hem de okuma kitabı olarak değerlendirilebilir\" ifadelerini kullandı.

Kitabın yazım aşamasının 1 yıldan fazla sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Alkin, \"Yazması 1 yıldan fazla sürdü, edit etmesi de 3 ay sürdü. Sonuçta olayların kronolojisine baktık ve farklı fikirleri de aldık. Örneğin bir olay gerçekleşmiş ama gerçekleşmiş olan bu olayla alakalı farklı fikirler var. Kimisi iyi olduğunu söylüyor, kimisi kötü olduğunu söylüyor. Bilimsel ahlak gereği referans kaynak göstererek bu kıymetli kişilerin fikirlerini de koyduk ve sonunda da kendi fikirlerimizi ifade ettik. Yani tez, antitez ve sentez şeklinde oldu\" diye konuştu.

\"TEKRARLANMIŞ OLAYLAR, BİR KERELİK OLAYLARDAN DAHA FAZLA\"

Kitabın içerisinde birden fazla hikaye olduğunu aktaran Prof. Dr. Alkin, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nde şahsına münhasır tek seferlik yaşanmış bazı olaylar var. Bir de sürekli takip eden olaylar var. Örneğin devalüasyonlar, yüksek enflasyon veya sürekli meclise gelen kanun tasarıları. Mesela, tarıma dayalı arazilerin toplulaştırılmasıyla alakalı kanun meğerse 1950\'lerden beri gelmiş, hiçbir zaman geçememiş Meclisten. Türk parasını koruyalım derken devalüasyonlara maruz kalmak sürekli tekrarlanmış gibi. Baktığınız zaman bir kerelik yaşanan olaylarla arka arkaya yaşanan olaylar var. Sayısına bakarsanız tekrarlanmış olaylar bir kerelik olaylardan daha fazla. Aynı şeyler sürekli tekrarlanmış, sürekli tartışılmış\" açıklamalarında bulundu.

\"KOL KOLA VEREREK DAHA NİCE ESERLER ÇIKARACAĞIZ\"

Platin dergisine teşekkür eden ve aldığı ödülün çok gurur verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, sözlerini şöyle noktaladı:

\"Bizimle beraber yarışan çok kıymetli eserler ve yazarlar vardı. Onların da hakkını teslim etmek gerekir. Hepsini inceledim, hepsi çok kıymetli eserler. Bizim onların arasından seçilmemiz tabii ki gurur verdi. Özellikle ben Yalın Alpay\'ın uzun zamandır yaptığı bu çalışmaların bu şekilde taçlandırılmasına da sevindim. Sonuçta akademisyeniz. Tabii ki öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın taktiri bizi doyuruyor ama Yalın Alpay gibi bir tarihçi ve araştırmacımız toplum tarafından kabul edilmesi, halk oylamasıyla beraber yazdığımız bir eserin birinci seçilmesi çok önemliydi. Yalın, İQ\'su dünya tarafından tescil edilmiş bir dahi. Bundan sonraki dönemde de inşallah onunla beraber kol kola daha nice eserler çıkaracağımızı düşünüyorum. Platin Dergisine de teşekkür ediyorum. Çünkü jüri olarak bu eseri adayların arasına koydu. Halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Demek ki yaptığımız çalışma toplum açısından takdir görmüş.\"

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