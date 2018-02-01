İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verip, \"Bu coğrafya Türk\'ün son kalesi. Tek bir karış toprağını bile veremez. Vermemek için sorunun çıktığı noktada çözüm bulmak zorundadır\" dedi.

Türkiye\'nin yaklaşık 40 yıldır terör sorunu ile yüzleştiğini söyleyen Prof. Dr. Ekici, \"Terör örgütlerinin bitmemesinin sebebi, terör örgütlerine silah ve para yardımı yapılmasıdır. Türkiye\'nin bölgede güçlü bir devlet olmasını istemeyenler, Türk ve Kürt kardeşliğini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İçinde bulunduğumuz coğrafya, yalnızca güçlü olursanız ayakta kalabileceğiniz yapıda. Suriye olayları başladığından beri PKK/PYD terör örgütlerinin işbirliği içinde olduklarını biliyoruz. Afrin yıllar içinde terörist yatağı haline gelmiş bulunuyor ve o bölgeden Türkiye\'ye sızmaya çalışıyorlar. Yıllardır mücadele ettiğimiz terörün kaynağı Afrin\'deydi. Afrin\'de dağlardaki terörist yapılanmayı temizlemeden, ülkenin hiçbir yerinde emniyeti sağlayamayız. İşte bu nedenle Türkiye, Afrin\'i kontrol altında almak zorundadır\" diye konuştu.

Türkiye\'nin Osmanlı\'dan beri bu coğrafyadaki en güçlü sığınak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekici, \"Bu coğrafya Türk\'ün son kalesi. Tek bir karış toprağını bile veremez. Vermemek için sorunun çıktığı noktada çözüm bulmak zorundadır. Afrin\'de sadece Kürtler değil, Arap ve Türkmenler de yaşamaktadır. Bu insanlar Türklerle yıllarca iç içe yaşamışlar ve kültür alışverişi yapmışlardır. Bu insanlar güneydeki İdlib\'e ve Türkiye\'ye yerleşmek zorunda bırakılarak yerlerinden edildi. Bunun nedeni PKK/PYD terör örgütleridir. Bu bölgedeki insanların etnik mensubiyetinden ziyade dinsel ve kültürel birlikleri var. Osmanlı döneminde bu insanların hepsi Müslümanlık için mücadele etti. Ama ne zaman ki sömürgeciler gelip insanları bölmeye çalıştı, ondan sonra bu insanların bir kısmı terörist faaliyetlerde bulunmaya başladılar\" dedi.

\'7\'DEN 70\'E HERKES BU MÜCADELENİN İÇİNDE YER ALIR\'

Afrin\'deki bataklığı kurutmak için TSK\'nın ÖSO ile birlikte mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Ekici, \"Gerekirse 7\'den 70\'e herkes bu mücadelenin içinde yer alır. Dünyada hiçbir millet bu kadar güçlü bir şekilde birbirine kenetlenemez. Teröristlerin lojistik desteklerini kestikten sonra, Afrin\'in temizlenmesi en fazla 1-2 ay sürecektir. Türkiye Cumhuriyeti\'ne tehdit oluşturanlara asla müsaade edilemez. Yapılan bir takım anti-propagandalar maalesef ülkemiz açısından zarar vericidir. Türk askeri hiçbir zaman masumlara zarar vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Muhalefet tarafından da ülkece birlik ve bütünlük içinde hareket etmenin önemi vurgulanıyor. Türk devletinin çıkarları için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda bu harekat başarı ile tamamlanacak, zalimler yaptıkları kötülüklerin cezasını çekecekler. Bundan sonra Afrin\'de Türk, Kürt ve Arap toplulukları barış içinde yaşamaya devam edeceklerdir\" diye konuştu.

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