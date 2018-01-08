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Sağlık

Prof. Dr. Demir: Sosyal medya üzerinden estetik cerrah seçilmemeli

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof

08 Ocak 2018 14:15

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, \"Özellikle plastik cerrahi ve estetik cerrahi açısından baktığımızda güzele erişmek hepimizin kaygısı. Özellikle insanların sosyal medya üzerindeki ameliyat olmuş, uygulama yaptırmış kişileri gördükçe kendilerini de bunlarla kıyaslama gibi bir yola girmekte. Sosyal medya üzerinden plastik cerrah estetik cerrah, hekim seçilmez. Bu insanları yanlışlara sürükleyebilir\" dedi.
OMÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, sosyal medyanın hayatın her yerinde etkili hale geldiğini söyledi. Prof. Dr. Demir, şöyle dedi:
\"Özellikle plastik cerrahi ve estetik cerrahi açısından baktığımızda güzele erişmek hepimizin kaygısı. Fakat bunun sınırlarını belirlemek zorundayız. Özellikle insanların sosyal medya üzerindeki ameliyat olmuş, uygulama yaptırmış kişileri gördükçe kendilerini de bunlarla kıyaslama gibi bir yola girmekte. Bu insanların kendi sağlıkları ve yaptıracakları işlemleri açısından değerlendirip bazen handikap oluşturabiliyor. İnsan kendi üzerine yaptıracağı şeyleri başka bir insan üzerinden değerlendirdiğinde sonuçlar istenilmeyen veya beklenilmeyen şekilde arz edebiliyor. Bundan uzaklaşmak için insanlar bazı kararları verirken sosyal medya üzerinden vermemeleri gerekiyor. Sosyal medya üzerinden plastik cerrah estetik cerrah, hekim seçilmez. Bu insanları yanlışlara sürükleyebilir.\"
\'GÜZELLİK KAYGISI ÖN PLANA ÇIKTI\'
Prof.Dr. Ahmet Demir, dijital teknoloji sile farklı açılardan fotoğraf çekmenin çok kolay olduğunu anlatırken, şöyle devam etti:
\"Ama cerrahi işlemler maalesef böyle değil. Yapılan işlemler insan vücudu üzerinde uygulanıyor ve kalıcı oluyor. Güzellik kaygısı insanoğlunun her dönemin de vardı ancak bu son dönemde daha fazla öne çıkmış gibi görünüyor. Sosyal mecralarda her yerde güzellik anlayışını zorlayacak veya güzellik anlayışındaki sınırları değiştirecek fotoğraflar paylaşılıyor. Ameliyat sonrası işlem sonrası fotoğraflar paylaşıyor.\"
\'GENÇLERDE EN ÇOK BURUN VE KULAK ESTETİĞİ\'
Prof.Dr. Demir, bölgede cerrahi işlemler olarak bakıldığında daha çok burun ameliyatları, g öz kapağı estetikleri, meme cerrahisi, lliposuction işlemlerinin ön plana çıkıtğını ifade ederek şöyle dedi:
\"Ameliyat dışı işlemlerde de botoks ve dolgu işlemleri de talep gören işlemler arasında. Genel olarak kadın ve erkek arasındaki estetik cerrahi taleplerinde çok fazla farklılık yok. Farklılıklar kişilerin kendi üzerindeki taleplere yönelik. daha genç hastalar burun veya kulakla ilgili isteklerle gelmekte, yaş arttıkça liposuctiona dönüyor, daha ileri yaş gurubunda ise 40-45 yaş grubu üzerindeki erkeklerde ise daha çok göz kapağı veya yüz etrafındaki cerrahi işlemler ile cerrahi olmayan işlemler konusuna yönelmekte. Kadınlar ise daha genç yaşta buruna yönelik işlemler, yaşa göre değişkenlik göstermekle beraber meme cerrahi, liposuction ve diğer estetik işlemler talep görmekte.\"

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