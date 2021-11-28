Prof. Dr. Ceyhan: Omicron varyantı hızla yayılıyor, kademeli mesai uygulamasına geçilmeli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Omicron varyantı hızla yayılıyor, kademeli mesai uygulanasına geçilmeli" uyarısını yaptı.

Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı hızla yayılıyor. Sadece Güney Afrika’daki 6 ülke ile uçuşların durdurulması problemi çözmeyecek. Ülkelerin giriş çıkışlarındaki önlemler genel anlamda artırılmalıdır. Mevcut dalgada 4 aydır vaka sayısını 20-30 binden aşağıya indiremiyoruz." ifadesini kullandı.

Ceyhan şunları kaydetti:

"Bir de omicron yayılımı başlarsa zor durumda kalabiliriz. Bu nedenle vakit geçirmeden şu önlemleri almalıyız:

-Kademeli mesai uygulanasına geçilmelidir

-Esnek mesai ve gerekirse vardiye usülü çalışmayla iş yerlerindeki kalabalıklaşma önlenmelidir.

-Kapalı alanlarda maske zorunlu olmalıdır.

-Kapalı alanlarda yüzyüze toplantı ve kongrelere son verilmelidir

-Yabancıların Türklerle aynı mekanları paylaştığı otellerde bilim kurulu kararıyla alınan maske takmanın zorunlu olmaması kararı değiştirilmelidir.

-Aşılamanın hızlandırılması için zorlayıcı önlemler yürürlüğe konulmalıdır

-Ülkeye girişlerde, gelinen ülke ne olursa olsun, aşılı olma koşulu aranmalıdır. Aşısızsan PCR testi yaptır demek, testin duyarlılığı düşük olduğu için varyantların ülkeye girişini engellememektedir."