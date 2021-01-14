Prof. Dr. Ceyhan’dan Sinovac aşısı yorumu: Faz 3 sonuçlanmadan açıklanacak veriler bilimsel anlam taşımaz

Çinli Sinovac firmasının Brezilya'daki denemelerinde elde ettiği yüzde 50.38’lik koruma oranını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Faz 3 çalışmaları sonuçlanmadan açıklanacak verilerin bilimsel anlam taşımayacağını belirtti. "Faz-3 çalışmalarına katılan denek sayısı arttıkça etkinlik oranı düşük de çıkar yüksek de çıkabilir" diyen Prof. Ceyhan, çalışmalara katılan denek sayısının düşük olduğuna dikkati çekerek, "Kaç denek olduğunu bilmiyoruz, zaten hiçbiri bilimsel değil" dedi.

Çinli Sinovac firmasının Brezilya’daki denemelerinde elde edilen yüzde 50.38’lik koruma oranını vermesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe imzalı habere göre, Prof. Dr. Ceyhan, “faz-3 çalışmalarına katılan denek sayısı arttıkça etkinlik oranı düşük de çıkar yüksek de çıkabilir” dedi. Endonezya, Brezilya Türkiye’de daha önce açıklanan değerlerin ara veriler olduğunu, biten faz-3 çalışması olmadığını anlatan Ceyhan “Çin bu işi başından beri açıklamayı erteledi. Nedeni de buydu. Zaten faz-3 çalışmasında kullandığı denek sayısı düşük ama bunu bir de ülke ülke, bölük pörçük açıklarsanız, açıkladığınız ülkelerin verilerinin güvenirliliği olmaz” eleştirisi getirdi.

"Kaç denek olduğunu bilmiyoruz, zaten hiçbiri bilimsel değil"

Prof. Dr. Ceyhan devamında da şunları kaydetti:

"Kaç denek olduğunu bilmiyoruz, zaten hiçbiri bilimsel değil. Çinlilerin dediği şu idi ‘pandemi aşısında yüzde 50 etkinlik kullanılabilir anlamına gelir’ diyor. Fakat orada şöyle bir sıkıntı var, elinizde: Etkin bir aşı yoksa yüzde 50’ye razı olabilirsiniz.”

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