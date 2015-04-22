Prof. Canan Karatay: Başbakanımız yakışıklı, şık, genç, dinç, gayet sağlıklı

Yeni kitabını tanıtımı için basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Canan Karatay, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili, "Başbakanımız yakışıklı, şık, genç, dinç, gayet sağlıklı gözüküyor. 'Karatay Prensipleri' uygulanıyor" dedi.

Yeni çıkardığı 'Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti' adlı kitabının tanıtımın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karatay, Sağlık Bakanlığı’nın özellikle diyetisyenlere getireceği yayın iznini içeren sertifika programını da değerlendirdi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Sağlık Bakanlığı’nın televizyon ekranına çıkacak olan uzman hekim ve doktorlara getirilecek sertifika zorunluluğuna ilişkin olarak “Bakanlığın çıkaracağı bir kural varsa bekleyip göreceğiz. Karar ne ise ona uyarız” diye konuştu.

'Bakanlığın çıkaracağı bir kural varsa bekleyip göreceğiz'

Karatay, “Fakat mesela; annenin ileri derece de kilo almasını önlemek yeterlidir. Bu başka ülkelerde de uygulanıyor. Annenin rutin olarak günlük açlık ve tokluk seviyesinin takibi yapılması gerekiyor. Şeker yüklemesinin ayrıca tam kesin teşhisinin olmadığı da söyleniyor. Bakanlık da bunu söylüyor. Şeker hastası olmadan da annelere şeker teşhisi konulabiliyor bu testle. Ve yapılan araştırmalarda bunu gösterdi ki şeker hastası olmayan annelere sen şeker hastasısın denilerek onları strese sokuyorlar. Onun için bu da tartışmalı bir hale geldi. Bakanlığın çıkaracağı bir kural varsa bekleyip gereceğiz. Karar neyse ona uyarız” ifadelerini kullandı.

'Yasak ekrana gelebilir, yalnız ben susmam'

Karatay, ‘Konuşma yasağı gelirse ne olacak’ sorusunu, “Bana hiçbir şey olmayacak; sizlere bir şeyler olacak. Ben konuşmaya devam ederim” diyerek yanıtladı.

“Yasak ekrana gelebilir, yalnız ben susmam” diyen Canan Karatay, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi dernek beni durduracakmış şaşarım” şeklindeki esprili sözleri katılımcıları güldürdü.

“Ben bir profesörüm, profesörü hiç kimse susturamaz"

Profesörü kimsenin susturamayacağını belirten Karatay, “Ben bir profesörüm, profesörü hiç kimse susturamaz. Profesör olabilmek için birçok imtihanlardan geçmişim, ama çıkıp da şu okulda konuşamazsın diyemezler. Ben okullara çok gidiyorum ve öğrencilere o kadar çok faydalı oluyor ki hedefim o benim. Yani halk sağlığı için konuşuyorum” dedi.

'Başbakanımız yakışıklı, şık, genç, dinç'

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ‘Karatay Prensipleri’nin uygulandığını ifade eden Karatay, “Başbakanımız yakışıklı, şık, genç, dinç, gayet sağlıklı gözüküyor. Karatay Prensipleri uygulanıyor. Her şeyi doğal yiyor, ‘Pakete girmiş hiçbir şeyi yemiyorum’ diyor. Doktoru da ‘Marketten de hiçbir şey almıyor’ diyor. Ben bunu söylüyorum, ben yanlış bir şey söylemiyorum" ifadesini kullandı.

Yeni çıkardığı kitabıyla ilgili bilgiler veren Karatay, “Bu yeni kitap anne adayları için ve baba adayları için bir kitap. Sağlıklı bebek sahibi olmaları için. Sorunsuz ve sağlıklı bir gelecek için yazıldı” dedi.