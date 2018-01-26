Prof. Dr. Can Solakoğlu'nun adı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşatılacak

İSTANBUL, (DHA)-ELİM bir trafik kazası sonucunda geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü cerrah Prof. Dr. Can Solakoğlu’nun adı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu\'na verildi.

Prof. Dr. Can Solakoğlu, 25 Haziran 2017’de bir grup arkadaşıyla birlikte bayram tatili için gittiği Bulgaristan\'da geçirdiği bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önceki dekanlarından, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Solakoğlu’nun adının, 26 Ocak 2018 Cuma günü saat 13:00’te, Maltepe Üniversitesi Kurucusu, Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar’ın katılımlarıyla, üniversitenin Maltepe’deki yerleşkesinde yapılacak törenle açılacak olan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Konferans Salonu\'na verilmesi kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, yaptığı açıklamada Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu olan Prof. Dr. Can Solakoğlu’nun, ülkemizin diz ve kalça protez cerrahisi ve skolyoz cerrahisi konusunda sayılı uzmanlarından birisi olduğunu belirterek, Prof. Dr. Solakoğlu’nun tıp dünyasına ve üniversitelere yaptığı katkıları unutturmamak, adının yaşamasını sağlamak amacıyla “Prof. Dr. Can Solakoğlu Eğitim ve Konferans Salonu”nu hizmete açtıklarını kaydetti.

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