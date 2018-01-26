T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Prof. Dr. Can Solakoğlu'nun adı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşatılacak

İSTANBUL, (DHA)-ELİM bir trafik kazası sonucunda  geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü cerrah Prof

26 Ocak 2018 12:27

İSTANBUL, (DHA)-ELİM bir trafik kazası sonucunda  geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü cerrah Prof. Dr. Can Solakoğlu’nun adı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu\'na verildi.

Prof. Dr. Can Solakoğlu, 25 Haziran 2017’de bir grup arkadaşıyla birlikte bayram tatili için gittiği Bulgaristan\'da geçirdiği bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önceki dekanlarından, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Solakoğlu’nun adının,  26 Ocak 2018 Cuma günü saat 13:00’te, Maltepe Üniversitesi Kurucusu, Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar’ın katılımlarıyla, üniversitenin Maltepe’deki yerleşkesinde yapılacak törenle açılacak olan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Konferans Salonu\'na verilmesi kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, yaptığı açıklamada Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu olan Prof. Dr. Can Solakoğlu’nun, ülkemizin diz ve kalça protez cerrahisi ve skolyoz cerrahisi konusunda sayılı uzmanlarından birisi olduğunu belirterek, Prof. Dr. Solakoğlu’nun tıp dünyasına ve üniversitelere yaptığı katkıları unutturmamak, adının yaşamasını sağlamak amacıyla “Prof. Dr. Can Solakoğlu Eğitim ve Konferans Salonu”nu hizmete açtıklarını kaydetti.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAELİMProf Dr Can SolakoğlununMaltepeTıp Fakültesi Hastanesi Konferans SalonuProf Dr Can SolakoğluHaziranBulgaristanTıp FakültesiOrtopediTravmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr Can SolakoğlununOcakCumaKurucusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24