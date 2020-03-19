Koronavirüs şüphesiyle tedavi gören Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu: Hastalıktan önce günde 5-6 vaka görüyordum

İstanbul’da Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, kişisel sosyal medya hesabından muhtemelen Koronavirüs'e yakalanmış olabileceğini duyurdu. "Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum" diyen Prof. Dr. Tutluoğlu, hastalanmadan önce günde 5-6 Koronavirüs vakası gördüğünü söyledi. Ayrıca Tutluoğlu, arkadaşlarından edindiği bilgiler ışığında vaka sayısının oldukça arttığını ifade etti.

Üç günden bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Tutluoğlu, Twitter’den yaptığı paylaşımda

“Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Taşçıoğlu da Koronavirüs'e yakalanmıştı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’na da geçen günlerde Koronavirüs teşhisi konulmuştu. Karantina altında olan ve tedavisi süren Taşçıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, “Kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu” söylemişti.