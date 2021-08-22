Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Zorunlu PCR testi uygulamasının aşılamayı arttıracağını düşünüyorum

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Sağlık Bakanlığı'nın PCR testi kararına ilişkin olarak, "Zorunlu PCR testi uygulamasının aşılamayı arttıracağını düşünüyorum" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan, Ertuğrul, Sağlık Bakanlığı açıklamasından zorunlu PCR testlerinin sadece yüz yüze eğitim verecek öğretmen, personel ile üniversite öğrencileri-çalışanlarına ‘ücretsiz’ olacağı sonucuna vardığını belirterek, “Diyelim uçağa binecek ya da tiyatroya, sinemaya gideceğim. O zaman ‘ücretli’ diye anladım, ki zaten yurtdışına çıkmak isteyenler test için halihazırda para ödüyor. (Özel hastanede PCR testi 200-250 TL.) Bu zorunlu testlerin aşılamayı, ücretli de ücretsiz de olsa, arttıracağını düşünüyorum. Peki, zorunlu mu olmalı? Evet, olmalı. Liseye giden bir kızım var. Bilinçli vatandaşlık gereği, bizler, tüm aşılarımızı oluyorsak, karşımızdaki öğretmenin de hasta olup olmadığını bilme hakkımız var. ‘Aşı olan da hasta oluyor’ gibi bir savunma var. İyi de sen aşı olmadın ya da PCR yaptırmadın diye ben niye, hafif atlatacak olsam da hastalanayım ki?” ifadesini kullandı.