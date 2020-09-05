Prof. Dr. Barbaros Çetin: Covid-19 sonrası Kronik Yorgunluk Sendromu ön planda olacak

Bilim insanları, Kronik Yorgunluk Sendromu’nun Covid-19’un olası uzun vadeli bir etkisi olabileceğini ileri sürüyor. Prof. Dr. Barbaros Çetin, "Tedavi gören hastaların çoğu halsiz olduklarını söylüyor. Ulusal Direktör Dr. Antony Fauci virüs temizlendikten sonra bile, post-viral semptomlar gösterenlerin az sayıda olmadığını ifade ediyor. Araştırmalarda; Miyaljik Ensefalomiyelit (ME) yani Kronik Yorgunluk Sendromu'na (CFS) çok çarpıcı bir şekilde benzeyen 'post-viral sendromu' olan kişiler çok fazla sayıda tespit edilmiş" dedi.

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, "Bilim insanlarına göre kronik bir hastalık olan ME/CFS onlarca yıl sürebilir. Yeni Koronavirüs, bu zayıflatıcı durumun başlangıcını potansiyel olarak tetikleyebilecek yalnızca bir virüstür" diyen Prof. Çetin açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

Diğer korkutucu bir tespit, küresel yeni Koronavirüs krizinde altı aydan fazla süredir, Covid-19 ile enfekte olanların çoğunun tam olarak iyileşememesi… Covid-19 sonrası iyileşmeler üzerine yapılan bir anket sonucu, iyileşen 292 kişide CDC'nin belirlediği 17 semptomun ortalama yedisi halen görülüyor. Zira hastaların yüzde 35'i yorgunluk bildirmiş. Başka herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan 18-35 yaş arası her 5 gençten biri tam olarak iyileşemediğini ifade etmiş.

Dünya Sağlık Örgütü Uzmanı Dr. Maria Van Kerkhova, asemptomatik insanların hastalığı geçirmesinin çok nadir olduğunu ileri sürdü. Kanıtlar, semptomları olan kişilerin en bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık gelişmeden önce başkalarına aktarabildiklerine dikkat çekiliyor.

İnsanların bir kısmı hiçbir belirti göstermeden pozitif test sonucuna rağmen, hastalığı başkalarına bulaştırmaya devam ettikleri bilinmiyor. Hastalar 3 gruba ayrılıyor:

1- Asla semptom geliştirmeyen kişiler (Asemptomatik).

2- Henüz semptomları olmadığında test pozitif çıkan insanlar ki, semptomları geliştirmeye devam ediyorlar. (Presemptomatik).

3- Koronavirüs olduğunun farkında olmayan çok hafif veya atipik semptomları olan kişiler.