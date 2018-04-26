Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- NOBEL Kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini belirterek, \"Bir Türk olarak, Türkiye\'yi tanıtmak çok önemli\" dedi.

2015 Nobel Kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi\'nde (YDÜ) düzenlenen konferansta konuştu. Konferans öncesi Sancar\'a Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından YDÜ\'nün altın anahtarı takdim edildi. Günsel, \"Prof. Dr. Sancar\'ı üniversitede ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

OSMANLI TURALI KRAVAT

Osmanlı turası desenli kravatı, ve taktığı Atatürk ve KKTC bayrağı rozetleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisini Nobel ödülüne götüren yollo ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Sancar, \"Benim şöyle bir düşüncem vardı. Bizi kimse adam yerine koymadı. Kendi hırslarım, kendi başarma isteklerim vardı. Bende bu düşünce vardı, o da bizi kimse insandan saymıyor, insandan da saymayacak. Ben de \'insandan saydıracağız\' dedim\" şeklinde konuştu.

Değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aziz Sancar, \"Bir Türk olarak, Türkiye\'yi tanıtmak çok önemli. Şunu söylemek zorundayım ki, yurt dışında ben Türkiyeli olarak anılmaktan ziyade Türk olarak bilinmeyi tercih ederim. Kendi değerlerimiz var, buna sahip çıkmalıyız\" şeklinde konuştu.

Sancar’ın bu konuşması katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

\'TÜRKİYE\'DEKİ GİBİ KAVGA GÜRÜLTÜ YOK\'

Kıbrıs\'ın her Türk\'ün kalbinde önemli bir yeri olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Sancar, \"Ben politikacı değilim, ama Kıbrıs çok çekti. Bunun için Kıbrıs\'a gelmek benim için büyük bir sevinç kaynağıdır\" diye konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar, bilimin ülkelerin kalkınması ve bekası için en temel unsur olduğunu ifade ederek, \"Kıbrıs\'ta gördüklerimi gerçekten çok beğendim. Kıbrıs gerçekten iyi bir durumda. Türkiye\'deki kadar kavga gürültü yok. Bu da önemli\" dedi.

Prof. Dr. Sancar, temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'yı ziyaret etmişti.



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