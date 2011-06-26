Prof. Dr. Atilla Ülkü boğularak öldü

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren Prof. Dr. Atilla Ülkü zıpkınla balık avlamak için yaptığı tüpsüz dalışta 7 metre derinlikteki balıkçı ağlarına takılınca boğulup can verdi.





Profesyonel dalgıç olan profesörün balıkçı ağlarına takılan zıpkını kurtarmak isterken ağlara dolanıp boğulduğu ortaya çıktı.

Bodrum İiçesine bağlı Gündoğan Beldesi Kızılburun mevkiindeki Billurkent Tatil Sitesi'de bulunan yazlığına bir hafta önce Alman asıllı eşi 60 yaşındaki Karin Ülkü ile birlikte tatile gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi Termodinamik Bölümü'nde ders vermeye devam eden emekli öğretim üyesi 64 yaşındaki Prof. Dr. Atilla Ülkü, dün saat 16.00 sıralarında Akdeniz Koyu'nda dalış kıyafetlerini giyip zıpkınla balık avlamak için denize açıldı.

Eşi sahilde güneşlenen Prof. Dr. Ülkü, beline 4 kilogramlık ağırlık bağladıktan sonra dalış yapmaya başladı.

Prof. Dr. Ülkü, üç saat geçip geri dönmeyince eşi Karin Ülkü ve site sakinleri durumdan şüphelenip profesörü aramaya başladı, aramaya jandarma da katıldı.

Aramaya katılan Gündoğanlı balıkçılardan Mehmet Ali Biçer, Prof. Dr. Ülkü'nün cansız bedenini 5 saat sonra 7 metre derinlikte balıkçı ağlarına takılı durumda buldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verilmesi üzerine Prof.Dr. Ülkü'nün cesedi çıkartılarak önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ülkü'nün denizden çıkarılması sırasında sinir krizi geçiren eşi Karin Ülkü ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Karin Ülkü jandarmada verdiği ifadede, "Eşim profesyonel dalgıçtı. Dalışın tüm kurallarını, usulünü bilirdi. Dalışa yasak olmayan bölgede balık avlamak için sık sık denize açılırdı. Saatler geçmesine rağmen geri dönmeyince başına bir şey geldiğini anladım. Aramaya başladık, ardından balıkçı ağlarına takılı olarak can verdiğini öğrendim. Zıpkını attıktan sonra balıkçı ağlarından kurtarmak için kendisi de ağlara takılmış ve tüpsüz dalış yaptığı için kendisini kurtaramamış, büyük şok yaşıyorum, böyle bir acemiliği nasıl yapar anlayamıyorum" dediği öğrenildi.

Yaklaşık 5 ay önce by pass ameliyatı geçirdiği öğrenilen Prof.Dr. Ülkü'nün cenazesinin Salı günü Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.