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Ekonomi

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat: Bitcoin'in lale soğanı gibi balon olduğunu düşünüyorum

"Ben almadım, çok memnunum"

22 Aralık 2017 20:55

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat,  Bitcoin'in balon olduğunu düşündüğünü fakat Blockchain teknolojisinin gelecekte nakit paranın yerini alma ihitimalinin yüksek olduğunu belirtti.

BloombergHT'deki Küresel Piyasalar programına konuk olan Akat "Bitcoin'in lale soğanı balonu gibi bir balon olduğunu düşünüyorum. Ancak Blockchain teknolojisinin gelecekte nakit paranın yerini alma ihitimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Paranın tarihine bakınca, parayı çıkaran, var eden devlettir" diye konuştu.  

Akat sözlerine "Pratik gelmiyor bana. Blockcain'ler olacaksa bankaların devletle beraber bir Merkez Bankası tesis ederek yapacağı birşey olacak. Onun dışında egzotik bir servet tutma biçimi olarka karşımıza çıkıyor. Kullanışlı deği,l, ödeme sistemi inanılmaz pahalı ve hırsızlığa inanılmaz müsait. Bitcoin'e yatırdığın parayı altına yatır, çalınma ihtimali bitcoin'e göre trilyonda bir" şeklinde devam etti.

Bitcoin almayı düşündüğünü ancak vazgeçtiğini belirten Akat "Şu anda bitcoin spekülasyon aracı, ben 1.5 dolarken bin dolarlık alayım diye düşünmüştüm, bu işin uzmanlarından biri de Türk'tür, arkadaşımın oğludur. Ben çalınır diye almadım, bana "iyi ki almadın, yüzde yüz hacklerlerdi, o para gitmişti" dedi. Ben almadım, çok memnunum" şeklinde konuştu. 

Akat Türkiye ekonomisinin 2017'de büyüme açısından iyi bir yıl geçirdiğini, tek sorunun enflasyon olduğunu söyledi. Kurda da yıl sonu beklentilerine bakıldığında sürpriz olmadığını kaydetti.

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