Prof.Dr. Altıntaş: Akademisyenlerin özgür olduğunu söylemek akıl ile dalga geçmektir

Eski Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Türkiye’de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil” açıklamalarına ilişkin olarak, "Türkiye’de üniversitelerin kurumsal özerklikte ve akademisyenlerin özgür olduğunu söylemek, özgür akıl ile dalga geçmek anlamı taşır" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuritet gazetesinden Çağatan Akyol’un haberine göre, Altıntaş, "Türkiye’de kurumsal özerkliğin de bilimsel ve akademik özgürlüğün de olmadığı ortadadır. Kurumsal özerkliğin olmazlığını Boğaziçi Üniversitesi üzerinden örnekleyebiliriz. Profesörlüğe yükseltilmesi ve atanması bile olanaksız olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne “çökme” amacı ile Rektör Bulu’nun AKP’ye, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan’a biat ve sadakat sınavında öne çıkarak rektör atamasında görebilmekteyiz. Yeni akademik birimlerin Cumhurbaşkanlığı kararı ile açılıp kapatılmasını da buna ekleyebiliriz. Türkiye’deki bilimsel ve akademik özgürlüğün yokluğu ise Kocaeli Üniversitesi profesörlerinden Onur Hamzaoğlu’nun “Dilovası’nın Zehirlenmesi” raporundan ötürü; “Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi”ne imza atan akademisyenlerin topluca kovulmaları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Mustafa Öztürk’ün ülkeyi terk etmesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinin Covid-19 konusunda toplumu uyarma amaçlı değerlendirmede bulunmalarına karşı utanç verici girişimler, AKP hükümeti ve AKP’li cumhurbaşkanı döneminde örneklendirilebilir. Durum bu iken Türkiye’de üniversitelerin kurumsal özerklikte ve akademisyenlerin özgür olduğunu söylemek, özgür akıl ile dalga geçmek anlamı taşır." ifadelerini kullandı.