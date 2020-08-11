Prof. Dr. Ali Çarkoğlu: Hâlâ seçime gitmediğimizi düşünüyorsanız konuyu yeniden değerlendirmenin vakti gelmedi mi?

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, siyasetteki son gelişmelere yönelik, "Hâlâ seçime gitmediğimizi düşünüyorsanız konuyu yeniden değerlendirmenin vakti gelmedi mi?" düşüncesini dile getirdi.

Çarkoğlu, "Ortada fol ve yumurta yokken Ayasofya’nın ibadete açılması, İstanbul Sözleşmesi’nin ve hilafet tartışmalarının gündemde yükselmesine rastlantı diyebilirsiniz. Muhalefet liderinin 'dostlarımızla iktidara geleceğiz' iddiasını takiben, daha birkaç yıl önce muhalif ittifakın adayının 'parti kurmadan bir hareket başlatması' ve iktidar ittifakından muhalif ittifak üyesine 'evine dön' çağrısı gelmesini de yaz sıcaklarının sonucu olarak görüyorsanız uzaylıların Beyaz Saray’ı kontrol altında tutarak Koronavirüs yaydıklarına da inanıyor olabilirsiniz. Ayaklarımız yere basarken neden olduğunu tam anlayamasak da bu gelişmelerin rastlantı değil bir seçim hazırlığı olduğunu düşünmek için çok nedenimiz var." görüşünü savundu.

Çarkoğlu, "ABD’de anayasal bir formülle belirlenmiş seçim tarihinin bile ertelenmesinin gündeme geldiği günlerde, salgının da yavaş yavaş yeniden yükselmekte olduğunu gözlerken hâlâ baskın değilse de erken bir seçim nasıl düşünülebilir? Bu düşünce, tek bir belirleyici mantığı olmasa da bir ortak teşhise dayanıyor sanıyorum: Türkiye bugünden çok daha iyi yönetilebilir!" değerlendirmesinde bulundu.

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