Prof. Dr. Ali Çarkoğlu: Cumhur İttifakı sürdürülebilir midir?

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Cumhur İttifakı'nın muhafazakâr ve milliyetçi hassasiyetler pompalanarak gündemde yükseldiğini belirterek, "İstanbul Sözleşmesine muhalefet, Ayasofya’nın ibadete açılması sonrasında yükselen bir şeriat ve hilafet tartışması, internetin zapturapt altına alınması taleplerini aynı başlık altında değerlendirebiliriz. Bu hassasiyetlerin kamu politikalarına yansıtılmasında oydaşma bulunamayabilir. Ama bulunamadığı durumlarda da ısrarla sadece muhafazakar kesimin tercihlerini öncellemek çoğunluğun hep bu grup tarafında olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım her zaman doğru değildir. Kaldı ki bu çoğunluğun politika düzenlemelerinde “kazanan taraf” olması “kaybeden” olarak da gayet geniş bir kitleyi ortada bırakmaktadır ve bu da kutuplaşmayı körüklemektedir." diye yazdı.

Ali Çarkoğlu, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, kutuplaştırma politikalarının 2015 ve 2019'daki seçimlerde işlemediğine işaret ederek, "O günlerin Cumhur İttifakı açısından en önemli konusu da beka idi. Bu önceliğin büyük seçmen kitleleri için geçerli olmadığını gözledik. Kitlelerin önceliklerine uzak kalmanın seçimlerdeki karşılığı sadece kayıp olabilir." ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinde yayınlanmıştır.