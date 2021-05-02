Prof. Dr Akkayonlu: Hindistan varyantı hem aşıyı hem bağışıklığı etkisizleştirebilir

Koronavirüs mutasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Hindistan varyantının, kaçış proteinleri üreterek hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisizleştirebileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Varyantlar ve mutasyonlar virüsün hatalı üretimleri olduğu için aynı zamanda virüsün zararına da olan şeylerdir. İlk varyant, koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Şu an dünyada G varyantı hakim. İlk başta 6-7 varyant vardı. Şimdi ise ucu açık, milyonlarca mutasyon var" ifadesini kullandı.

Akkoyunlu şunları kaydetti:

"Aşıların yüzde 90'ının İngiliz varyantında etkili olduğunu görüyoruz"

"İngiliz varyantının da çok daha hızlı bulaştığını gördük. Normal virüslere göre 5 kat daha hızlı bulaşa neden oluyorlardı. Varyantlarda korktuğumuz birkaç özellik var. Hastalığı geçirmiş kişilerde kaçak proteinler üretebilir ve aşıya karşı bir direnç oluşturabilir. Ama aşıların yüzde 90’ının İngiliz varyantında etkili olduğunu görüyoruz"

"Genç ve orta yaştaki kişileri etkiliyor"

"Bu durum bilimsel araştırmalarla net bir şekilde ortaya konmuş değil. Her mutasyon farklı bir alt kırım oluşturuyor. İlerleyen süreçlerde oluşan varyantlara karşı yeniden aşı tasarımlamak gerekebilir. Afrika mutasyonlarının en önemli sıkıntısı ise genç yaştaki kişileri yoğun şekilde etkileyebilmesi. Genç ve orta yaştaki kişileri etkiliyor. Dünyada aşılama yaşlı kişilerden başladığı için bu seçicilik aşının etkisi nedeniyle gençlere kaymış olabilir. Çocuklar üzerinde de ciddi etkiler söz konusu. Bu dönemde çocukların daha fazla yoğun bakıma yattığını görüyoruz"

"Bulaştırma ve öldürcülük artabilir"

“Bulaşın artmasından daha fazla korkuyoruz. İngiltere, Brezilya ve Kaliforniya varyantlarında öldürücülüğün çok fazla arttığını düşünmüyoruz. İki üç varyantı birlikte taşıyan Hindistan varyantı gibi yeni varyantlar ile birlikte durum da değişebilir. Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir”

Aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişilerde de yeniden hastalığa yakalanma potansiyeli oldukça yüksek. Hindistan mutasyonu da benzer proteinler üzerinde etkili. Üretilen kaçış proteinleri, hem aşıya hem de hastalığı geçirmiş kişilere karşı etkisizleştirmeye neden olacağından şüpheleniyoruz” (DHA)