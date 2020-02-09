Prof. Dr. Ahmet Ercan: 1. Ordu depreme karşı acilen eğitilmeli

TÜİK'in önceki gün açıkladığı nüfus istatistiklerinde ortaya çıkan İstanbul'a rekor göçe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, "1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir. Her ne kadar depremleri 2045 yılına dek beklemesem de, yarın 7.5 büyüklüğünde deprem olacakmış gibi tetikte olmak gereklidir." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, yıllardır konuşulan büyük deprem beklentisinin bile İstanbul’a göçü önlemediğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yapıların yüzde 70'i dayanıksız"

Türkiye’de en olası deprem bekleyen yerleşim İstanbul olmasına karşın, Doğu ile Güney-Doğu bölgelerinden başta İstanbul olmak üzere batı kentlerine, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara‘ya büyük bir göç vardır.

sözcü'nün haberine göre; Türkiye’de kilometrekare başına ortalama 86 kişi düşerken, İstanbul’da 2 bin 576 kişi düşmektedir. İstanbulluların yüzde 65’i yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Birim alana düşen kişi yoğunluğu yüksek olması, yapıların yüzde 70’nin dayanıksız olması, ölüm ile yaralıların artmasına, kurtarmacılığın başarısızlığına neden olacaktır.

"1. Ordu acilen eğitilmeli"

Kurtarmacılık konusunda öncelikle 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir. Her ne kadar depremleri 2045 yılına dek beklemesem de, yarın 7.5 büyüklüğünde deprem olacakmış gibi tetikte olmak gereklidir” dedi.

Zeytinburnu‘ndan-Büyükçekmece Mimarsinan‘a uzanan kolda 6.4-6.7, Büyükçekmece’den, Şarköy‘e uzanan Tekirdağ kolunda 7-7.2 arası… Bu depremlerin etki alanı doğu-batı doğrultusunda 150 km, kuzey-güney doğrultusunda 80 km’dir.

Depremden en çok etkilenecek ilçeler

Karadeniz’den, Marmara Denizi güneyine, Çanakkale’den Kocaeli’ye kadar olan yerlerdeki yerleşim alanlarını etkileyecektir. İstanbul kolunun en çok etkileyeceği yerler; Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih‘tir.



Marmaraereğlisi-Silivri depremi ise Tekirdağ, Şarköy, Çanakkale, Karabiga, Mudanya, Kumburgaz, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih’i etkileyecektir.