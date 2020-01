Prof. Celal Şengör'den darbeci Tahsin Şahinkaya'ya: Tarihin en büyük komutanlarındandı...

12 Eylül 1980 darbesinin komuta kademesinde yer alan son generali, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Dünyanın en zengin komutanları arasında gösterilen ve 80’li yıllarda Amerikan Lockheed General Dynamics’in Başkan Yardımcısı Takis Veliotis’in 23 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği Şahinkaya’yla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Prof. Celal Şengör, “Tahsin Şahinkaya, Cumhuriyet tarihimizin en büyük komutanları, en içten vatanseverleri arasındadır” dedi.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in bugünkü (14 Temmuz 2015) köşesinde yer verdiği mektubu kaleme alan Celal Şengör, Şahinkaya’nın tartışmalı mal varlığıyla ilgili olarak, “Tüm varlığı, Yalova'daki minik bir yazlığı olan merhum komutanımın ömrüm boyu tanıdığım en dürüst insanlardan biri olduğundan en küçük bir şüphem yoktur. Gerçekleri öğrenecek gelecek nesillerimiz ve bilhassa Hava Kuvvetlerimiz merhum komutanımızı her zaman şükranla yâd edecek, genç nesil havacılara onu örnek gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Yalçın Bayer’in “Şahinkaya’yı iyi tanıyalım” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ülkemizin 12 Eylül 1980 günü büyük bir felaketin kenarından döndüren komutanlarımızdan merhum Hv. Org. Tahsin Şahinkaya hakkında 1980-90'lı yıllar süresinde bazı çirkin iftiralar basılı ve sözlü medyamızda dolaştı; bunlardan birisi hatta Türk Vikipedi'sine bile sokuldu (İngilizce Wikipedia'da bu iftira yoktur). Biri TIME dergisinin kendisini kapak konusu yaparak dünyanın en zengin generallerinden biri ilan ettiğiydi. Bu haberi duyar duymaz TIME'a baş vurarak bu haberin yapıldığı dergi tarih ve numarasını sordum. Niyetim, böyle bir haber varsa, bunu belgelerle tekzip etmekti. TIME'ın cevabı, bırakın böyle bir haberi, bu kişi hakkında özel bir haber bile yapılmadığı oldu. Hatırlayabildiğim kadarıyla aldığım cevap şöyleydi: "Not only has there been no such news item published by the Time Magazine, no independent news item has ever been published by it concerning this person." 2000'li yılların başında ve komutanımızın vefatının hemen akabinde tam emin olabilmek için iki kez daha TIME arşivinde yapılan arama böyle bir haberin asla olmadığını gösterdi (bu aramayı günümüzde herkes yapabilir).

F-18'i istedi, ABD vermedi

İkinci iftira, 12 Temmuz 2015'te Radikal'de tekrarlanan bir iddia: Bu habere göre güya F-18'lerin alımı için merhum komutanımız rüşvet almıştı. Bu haberin gerçekten ne kadar uzak olduğunu bizzat içeriği gösteriyor: Türk Hava Kuvvetleri hiçbir zaman F-18 sahibi olmamıştır. Şahinkaya generalim F-18 istemişse bu işini ne kadar iyi bildiğini gösterir, rüşvet aldığını değil, çünkü F-18 serisi Amerika'nın 1983'te envanterine giren ve bizzat en yaygın olarak kullandığı (bilebildiğim kadarıyla avcıların neredeyse % 85'i veya daha fazlası) vurucu gücü ile manevra kabiliyeti çok yüksek bir avcı ve taarruz uçağıdır (Amerika'nın askeri süpersonik akrobasi takımı da bu uçakları kullanmaktadır: F/A-18 Super Hornet). İlk tip olan F-18L bile hem F-16'dan daha hafif hem de performansı daha yüksekti. Bahsi geçen yazıda alıntılanan Sayın Şükrü Elekdağ'ın Sayın Yalım Eralp tarafından nakledilen sözleri ise rakiplerini kötülemeye çalışan General Dynamics firmasının (F-16'nın yapımcısı) ağzından nakledilen belgesiz ve isim anmayan sözlerdir. Sonunda Türkiye zaten sözde Şahinkaya generalin istediği uçağı değil de General Dynamics'in istediğini, yani F-16'yı almıştır. Dolayısıyla Şahinkaya generalin aldığı iddia edilen rüşveti almış olması imkânsızdır.

Yukarıda anlatılan yalanlar Türk ordusunun en etkili vurucu gücü olan, okyanus aşırı taarruz kabiliyeti sahibi dünyanın sayılı hava kuvvetlerinden Türk Hava Kuvvetleri'ne çağ atlatan, tarihinin en büyük komutanlarından biri hakkında söylenmiştir. Bunun tek amacı vardır: Türk Hava Kuvvetleri'ni ve Türk ordusunu halkının gözünde küçük düşürmek. Ne yazık ki elimizdeki belgelerden doğru olmadıkları görülen bu iddialar iyi araştırma yapmayan medyamızda sürekli yer bulmuştur. Bu yazının amacı artık bunlara son vermek ve aziz milletimizi aydınlatmaktır. Şahinkaya'yı 13 yaşımdan beri yakından tanımaktayım (o zaman kendisi tuğgeneraldi). Hava Kuvvetlerimiz içindeki eşsiz şöhretinin de yakın şahidiyim. 11 Temmuz Cumartesi günü Selimiye'de yapılan veda törenini basın mensuplarımız izleyebilselerdi, merhum komutanımızın, kendisinden büyük (sadece üç kişi kalmışlardı) ve küçük tüm silah arkadaşlarının nasıl gözyaşları içinde uğurlandığına şahit olurlardı. Tahsin Şahinkaya, Cumhuriyet tarihimizin en büyük komutanları, en içten vatanseverleri arasındadır. Tüm varlığı, Yalova'daki minik bir yazlığı olan merhum komutanımın ömrüm boyu tanıdığım en dürüst insanlardan biri olduğundan en küçük bir şüphem yoktur. Gerçekleri öğrenecek gelecek nesillerimiz ve bilhassa Hava Kuvvetlerimiz merhum komutanımızı her zaman şükranla yâd edecek, genç nesil havacılara onu örnek gösterecektir.

A. M. Celal ŞENGÖR