Prof. Canan Karatay'a 15 gün meslekten men cezası

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, Prof. Canan Karatay’a 15 günmeslekten men cezası verilmesine karar verdi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Prof. Dr. Canan Karatay’ı tıbben geçerli bir yöntem olarak uygulanan gebelikte şeker yükleme testinin hastaları zehirlediğini söyleyerek hastaları kaosa sürüklediği ve hekimleri küçük düşürdüğü gerekçesiyle şikâyet etmişti.



Dernek şikâyetinde Karatay’ın uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yaptığı, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar verdiği, kendi reklamını yaptığı, tıbbi bir konuyla ilgili ihtilafında kendisiyle farklı düşünen hekimlerle etik olmayan tartışma yöntemlerini kullandığı iddialarında da bulunmuştu.

Oy birliğiyle karar

5 doktorun oluşturduğu İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, 6 Ekim tarihli son toplantısında, Karatay’ın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kurallarını ihlal ettiği, bilim dışı söz ve tutumlarına, meslektaşlarını kötülemeye ısrarla devam ettiği gerekçesiyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verdi. Karar bir yandan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’na, diğer yandan iadeli taahhütlü olarak Karatay’a yollandı. Karatay’ın yazıyı almasından itibaren 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Karatay’ın cezası Yüksek Onur Kurulu’nda da görüşülecek. Eğer onanırsa uygulamaya geçilecek.

Ne demişti?

PROF. Dr. Karatay katıldığı televizyon programında gebelikte uygulanan testlerle ilgili “Bir kerede anneye yüklenen 100 gram şekerin plasentayı ve bebeği bozduğu biliniyor. Bizde bazı anne adaylarına 4 kere, 10 kere yapılıyor” şeklinde konuşmuştu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, bu açıklama üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.