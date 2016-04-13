Prof. Burhan Kuzu: Anayasa taslağını komisyona getirmenin ne acelesi var; Cumhurbaşkanı’nın önünde 3.5 yıl var

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili kulis yazdı. "Yakın zamanda AKP'deki komisyon yeniden çalışmaya başlayacak. En kısa süre olarak bir ay dahi sürse, sonuçta mayıs sonundan önce kamuoyunda tartışmaya açılması gerekiyor. Bunun için öngörülen süre ise en az iki ay olması yönünde. Meclis’in en geç temmuzda tatile gireceği varsayılırsa Anayasa Komisyonu’nda bu takvime göre ele alınması ancak yeni yasama takviminde yani ekimden sonra söz konusu olabilir" ifadelerini kullanan Sarıkaya, "Prof. Dr. Burhan Kuzu, Meclis kulisindeki dünkü sohbetimizde zamanın çok daraldığını, taslağın da halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Bu durumda ne yapacaklarını sorduğumda ise yanıtı aynen şöyle oldu: 'Ne acelesi var ki, daha Cumhurbaşkanı’nın önünde 3.5 yıl var. Bu demektir ki bizim de 3 yılımız var. Onun için ağır ağır gidilir ve önce anlatılır ve olgunlaşması sağlanır' Bu görüş, AK Parti içinde sohbet ettiğim, ancak farklı nedenlerle adının yazılmasını istemeyen başka hukukçularda da mevcut" diye yazdı.

Sarıkaya ayrıca, anayasa referandumunun en erken Kasım ayında yapılabileceğini söyledi.

Muharrem Sarıkaya'nın, "Anayasa’nın tarihi" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2016) yazısı şöyle:

"Başbakan Davutoğlu, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yeni Anayasa’nın hazırlanacağını söyledi.

Yeni Anayasa’nın hükümetin bir yıllık eylem planı içinde yer aldığını, Uzlaşı Komisyonu erken dağıldığı için de planı öne çektiklerini bildirdi.

Geçen haftaki konuşmasında sözlerini biraz daha detaylandırmış ve şunu söylemişti:

“AK Parti olarak hazırladığımız Anayasa taslağımızı milletimizin takdirine sunacağız, herkesin bu taslağa katkıda bulunması talebinde bulunacağız.”

Şimdi soru şu: Yeni Anayasa taslağı ne zaman “milletin takdirine” sunulacak?

Yani, Anayasa Komisyonu’na teklifi vermeden önce mi, yoksa komisyon ile eşzamanlı olarak mı?

Partide bu konuda iki farklı görüş var.

Hangisi daha baskın gelir, Meclis’ten 330 oy desteği bulursa Anayasa referandumunun tarihi de netleşecek.

"Takvim süreci"

Zaman akışına göre aktarırsam...

AK Parti’nin farklı kademelerinden yapılan açıklamalarda, partide oluşturulan komisyonun bir iki aylık çalışma sonucunda taslağı tamamlayacağından söz edilmişti.

Komisyon, Davutoğlu başkanlığında bugüne kadar iki kez toplandı.

Daha önce Cumhurbaşkanı ile de İstanbul’da buluşacaktı, ancak İstiklal Caddesi’ndeki canlı bomba programı öteledi.

Yakın zamanda AK Parti’deki komisyon yeniden çalışmaya başlayacak.

En kısa süre olarak bir ay dahi sürse, sonuçta mayıs sonundan önce kamuoyunda tartışmaya açılması gerekiyor.

Bunun için öngörülen süre ise en az iki ay olması yönünde.

Meclis’in en geç temmuzda tatile gireceği varsayılırsa Anayasa Komisyonu’nda bu takvime göre ele alınması ancak yeni yasama takviminde yani ekimden sonra söz konusu olabilir.

"Acelesi yok"

Bunun için AK Parti’de iki görüş var: Birincisi taslağın Anayasa Komisyonu’na sunulmasıyla birlikte kamuoyunda tartışılmasını başlatmak.

Ancak ikinci görüşte olanlar bunun taslağın şekillenmesi açısından sorun yaratacağına inanıyor.

Yani Anayasa Komisyonu’na teslim edilmiş metin üzerinde sonradan gelen taleplerle yapılacak düzenlemenin hem komisyon çalışmalarını etkileyeceği, hem de imaj konusunda erozyona neden olacağına inanılıyor.

O nedenle acele etmeden kamuoyunda olgunlaştırdıktan sonra komisyona getirilmesi görüşünde.

Bu görüşte olanlardan biri de AK Parti’deki komisyonda da görev alan, parlamentoya geldiği ilk günden bu yana başkanlık sisteminin en önemli savunucusu olan Prof. Dr. Burhan Kuzu...

Meclis kulisindeki dünkü sohbetimizde zamanın çok daraldığını, taslağın da halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Bu durumda ne yapacaklarını sorduğumda ise yanıtı aynen şöyle oldu: “Ne acelesi var ki... Daha Cumhurbaşkanı’nın önünde 3.5 yıl var. Bu demektir ki bizim de 3 yılımız var. Onun için ağır ağır gidilir ve önce anlatılır ve olgunlaşması sağlanır.”

Bu görüş, AK Parti içinde sohbet ettiğim, ancak farklı nedenlerle adının yazılmasını istemeyen başka hukukçularda da mevcut.

Bütün bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebilirim, eğer ki Meclis’te 330’u bulursa Anayasa referandumu en erken kasımda olur.

Büyük ihtimal de ilkbahara kalır..."