Prof. Bingür Sönmez: Mısır şurubu obez ve doymayan şişman yaratıyor





Hülya Karabağlı



T24 - ANKARA





Yumurtayı yasaklı listesinden çıkaran Prof. Bingür Sönmez, her türlü tatlı ve pasta yapımında ucuz olması nedeniyle tercih edilen mısır şurubunun toplum sağlığını birebir tehdit ettiğini söyledi. “Obezler ve doymayan şişmanlar yaratılıyor” diyen Sönmez, bebek mamasından sofradaki reçel ve hamburger’de mısır şurubu şerbeti bulunduğunu söyledi.

“Yumurtada olduğu gibi bu konuda tersine yıkılacak bir tabu vardır.” diyen ünlü hoca, “Şeker konusunda yıllardır pancar şekerine bile razı olmayıp, bunun mücadelesini verirken karşımıza çıkan mısır şurubu şerbetiyle 100 misli daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor.” Dedi.

Prof Sönmez’in T24’e değerlendirmeleri söyle:

TÜRKİYE’DE OBEZ ORANI: Fazla kilolu ve obezler ABD nüfusunun yüzde 33’ünü teşkil ederken önerilen tüm sağlıklı beslenme piramitlerine rağmen 2 bin yılında bu oran ikiye katlanarak yüzde 66 ya çıktı. Türk Kardiyoloji Derneği’nin yaptığı çalışmaya göre 1990-2000 yılları arasında Türkiye’de de bu oran neredeyse ikiye katlanmıştır. Kadınlarda yüzde 24-yüzde38.8, erkeklerde yüzde9-yüzde19 oldu.

MISIR ŞURUBU HAYATIMIZA GİRİNCE: Obezitenin nedenleri arasında gerek batı ülkelerinde gerek ülkemizde fast food türü beslenme ve gazlı içecekler önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda yaşantımıza nişasta bazlı şeker veya mısır şurubu isimleriyle girmiştir. Çok ucuz olması, aşırı tatlandırma gücü, taşıma ve saklanabilme kolaylığı olması endüstriyel bir ürün olarak yaşamımızda yerini aldı.

KANSERİ GÖRÜNCE VEREME RAZI OLDUK: Mısırdan elde edilen nişasta üç aşamalı prosesten geçirilerek früktozdan zengin bir şeker haline getirilmektedir. Bu oran normal çay şekerinde yüzde 50-yüzde 50’dir. Biz bu şekerden memnun değilken, bununla mücadele ederken (üç beyaz: tuz – un – şeker) mısır şurubu şerbetini (Mısır şekeri) görünce buna razı olduk. Adeta kanseri görünce vereme razı olmak gibi oldu.

ÇİN MALI MISIR ŞURUBU: Çin malı bir mısır şurubunun yüzde 95 früktoz ihtiva ettiği, hatta toz şeker görünümünde sürüldüğü biliniyor. Zenginleştirilmiş früktoz vücudumuzda tabiatta doğal olarak (meyvelerden) aldığımız früktozdan farklı olarak işlem görmektedir.

TATLI YENSE DE DOYMUYORUZ: Früktoz insülin salgılatmadığı için leptin ve ghrelin gibi doygunluk hissi yaratan hormonlar salgılanmamakta dolayısıyla insanlar tatlı yemelerine rağmen doygunluk hissi olmadığı için sürekli yeme hissi yaşanıyor.

BİNİN ÜZERİNDE YİYECEKTE: Mısır şurubu şerbeti sadece pastalarda değil Amerika da ki bir çalışmaya göre binin üzerinde yiyecekte kullanılmakta. Obezite ile mücadeleyi kişisel olarak yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı sigara ile ilgili verdiği mücadele kadar ciddi bir mücadeleyi mısır şurubu şerbeti için de vermelidir. Kota yüzde 1’e düşürülmeli ve tüm yiyecekler mutlaka bu konuda denetlenmeli.

BEBEK MAMASINDAN REÇELE: Bebek mamasından başlayarak çocukların sabah kahvaltısında yedikleri reçel bal, gün içerisinde yedikleri bisküvi, çikolata, gofret, hamburger ve her türlü hamur tatlıda mısır şurubu şerbeti olması dehşet vericidir. Mısır şurubu kullanan firmalar bunu paketlerinde belirtmeli, hatta kullanmayan firmalar kullanmadıklarını gerek basın yolu ile duyurmalı gerekse ambalajlarında övünerek belirtmeliler. Bugün birçok firma ürünlerinde hiçbir mecburiyet yokken domuz eti veya domuz yağı kullanmadıklarını ürünlerinde kullanmadıklarını ambalajlarında yazmaktadır.



