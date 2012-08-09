Prof. Alada yüzüne biber gazı sıkılmasını AİHM'e götürüyor

Türkiye ’nin ilk biber gazı davalarından biri olan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Adalet Alada’ya okul içerisinde yüzüne biber gazı sıkılmasına ilişkin yargılama AİHM’ye taşınıyor. Yüzüne biber gazı sıkılan Prof. Adalet Alada "Adalete inancımı yitirdim" dedi.

İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesindeki haberine göre; İstanbul Üniversitesi , 30 Ekim 2001 günü öğrenciler arasındaki gerginlikle çalkalanıyordu. Polisler kampüse girdi. Coplar ve biber gazlarıyla müdahale edildi. Bu arada, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ders veren Prof. Alada, sınıftan çıkmış, koridorda ilerlemekteydi. Birdenbire Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Mahir Güney, yakın mesafeden Alada’ya biber gazı sıktı. Alada, bir hafta iş göremez raporu alıp şikâyette bulundu.

Komiser Güney ilk ifadesinde, “Biber gazını ben de kullandım” derken, sonradan “Gaz kullanılması konusunda talimat verdim, fakat kullanmadım. Alada’nın hoca olduğunu bilmiyordum” dedi. Güney hakkında ilkin yargılama izni verilmedi ancak Bölge İdare Mahkemesi bunu iptal etti. Bunun üzerine İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘efrada kötü muamele’ savıyla dava açıldı. Dört yıllık yargılama sonunda mahkeme Komiser Güney’in, “Alada’nın öğretim üyesi olduğunu bilmeden, olaya karışan biri olduğu düşüncesiyle yüzüne biber gazı sıktığı, Alada’nın üzerinde resmi kıyafeti bulunmadığı için öğretim üyesi olduğunu bilmediği” kanaatine vardı, 22 Haziran 2006’da beraata hükmetti.

Alada itiraz etti.Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Güney’in çelişkilerine dikkat çekerek, yetersiz gerekçeyle beraat kararı verildiği için 13 Ekim 2008’de kararı bozdu. Ne var ki beş yıllık zamanaşımı devreye girdi. Mahkeme 12 Şubat 2009’da davayı zamanaşımından düşürdü, Yargıtay da bunu onadı.

Davayı AİHM’ye taşımaya hazırlanan Alada, “Adalete olan inancımı yitirdim” diyor. Alada, şöyle konuşuyor:

“Kapalı bir alanda, öğrencilerimin gözü önünde, kol mesafesiyle, üstelik hayatını idame ettirdiği göze sıkılan gaz, daha ne diyeyim. Öyle bir garez içinde yapılmış bir davranış ki... Sonradan öğrendiğime göre o kişi, ilçe emniyet müdürlüğüne getiriliyor. Bizim mağduriyetimizin karşılığı, sadece korkmak oldu. Geçen aylarca Çayan Birben biber gazıyla öldü. Daha önce Hopa’da bir benzeri oldu. Eğer bizim davamızda polis 10 yılda cezasını bulabilseydi, sanıyorum bu insanlar ölmezlerdi. Her şey karşılıksız kalıyor ve yapanın yanında kalıyor. Adalet duygusu yok oluyor. Ben kamu yönetimi ve siyaset bilimi hocasıyım. Hukuk devletini ve adaleti anlatıyoruz. Onların kamu yöneticisi olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunuyoruz ama kendi hakkımızı arayamıyoruz. Geciken adalet, adalet bile olmuyor. Bunu kafamın bir yerinde saklı tutuyorum.”



O komiser şimdi müdür



Komiser Mahir Güney, 9 Kasım 1994’te İstanbul ’da gözaltına alınan 13 yaşındaki Abdullah Salman’a işkence yaptığı iddiasıyla 1 yıl hapis ve 3 ay meslekten men cezasına çarptırılmış, ceza ertelenmişti. Güney şimdi Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı.