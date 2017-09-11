Prof. Adem Sözüer: Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiler suç değildir

Prof. Dr. Adem Sözüer, sunucu Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu’nun öpüşerek görüntülenmesi sonrası başlayan "ensest" tartışmalarıyla ilgili olarak "Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiler, Türkiye’de de, çoğu Avrupa ülkesinde de suç değildir" görüşünü dile getirdi.

Adem Sözüer, sözlerine "Örneğin 40 yaşında bir halanın 30 yaşındaki yeğeniyle cinsel ilişkiye girmesi ahlaka aykırı ama kanun koyucu her ahlakdışı davranışı cezalandırmaz" diye devam etti.

Ahmet Hakan'ın, Adem Sözüer'in açıklamalarına da yer verdiği (11 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Hayat dersi: Bırak itaati, bırak reisi falan. Evlilik askerlik değildir aslanım.

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- Aile dersi: Karı-koca arasında ast üst ilişkisi olmaz. Dayanışma olur. Şefkat olur. İstişare olur.

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- İtikat dersi: İtaat etme! Sorgula!

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- Vatandaşlık dersi: Haksızlık karşısında susup dilsiz şeytan olma.

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- Çevre dersi: Kuşlar, ağaçlar, nehirler... Allah’ın emanetidir. Emanete hıyanet etme.

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- Din ve ahlak dersi: Ahlakı olmayanın dini olmaz. Önce ahlak...

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- İnsanlık ders: Öyle hikmetli konuş ki... İnsanlık parmak ısırsın.

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- Sağlık dersi: Hakkaniyetli ol ki genç kalasın.

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- Tarih dersi: Bütün padişahlar Yavuz, Fatih değildi, deli padişahlar da vardı.

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- Atatürkçülük dersi: Suriye’ye bak, Irak’a bak ve Atatürk’ün kadrini kıymetini anlaman kaçınılmaz olur.

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Ünlü ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer anlatıyor:

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- “Ensest” sözcüğü ceza hukukuna özgü bir terim değil. Türk Ceza Kanunu’nda “ensest”ifadesi geçmez. Avrupa ülkelerindeki ceza kanunlarında da “ensest” ifadesi geçmez.

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- Türkiye’de anne, baba, kardeş veya üçüncü dereceye kadar yakın akrabalar tarafından çocuğa yönelen cinsel davranışlar, en ağır biçimde cezalandırılmaktadır.

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- Bu suçun adı, hemen hemen her Avrupa ülkesinde olduğu gibi bizde de “çocukların cinsel istismarı”dır. Çocukların cinsel istismarı ağır bir suçtur. Ama bu suç, yakın akrabalar tarafından işlenirse... Ceza daha da artırılır.

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- Aile içinde çocuklara yönelik cinsel saldırılarla ilgili olarak bugün Türkiye’de pek çok kişi yargılanmakta, pek çok kişi de cezasını çekmektedir. Bu suçlarla ilgili davalar, kamu adına yürütülmekte ve çocuklar devlet tarafından korumayaalınmaktadır.

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- Avrupa’da hiçbir ülkede çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, “ensest” diye adlandırılmaz. Avrupa’da da bu suçun adı “çocuğun cinsel istismarı”dır.

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- Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiler, Türkiye’de de, çoğu Avrupa ülkesinde de suç değildir. Örneğin 40 yaşında bir halanın 30 yaşındaki yeğeniyle cinsel ilişkiye girmesi ahlaka aykırı ama kanun koyucu her ahlakdışı davranışı cezalandırmaz.

*

- Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiyi suç kabul eden ülkeler de var. Örneğin Alman Ceza Kanunu’nda 173. madde var. Ama suçun adı yine“ensest” değil. Suçun adı “akrabalar arası cinsel ilişki”. Cezası da üç yıla kadar hapis veya para cezası.

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- Bilinmesi gereken şey şu: Türkiye’de yakın akrabalar tarafından çocuklara yönelik her tür cinsel davranış suçtur ve çok ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Hatta Türkiye’deki cezalar, Avrupa ülkelerindeki en ağır cezalardır ve bu cezalar uygulanmaktadır.