Probiyotik besinler sindirim sistemini düzenliyor

Probiyotik sözcüğünü çoğunuz duymuşsunuzdur, ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor... Dr. Yasemin Bradley, Vatan gazetesinde yayımlanan yazısında (11.01.09), probiyotik ürünlerin faydalarını anlatıyor. Bradley'nin yazısı şöyle:



"Probiyotikler aslında bağırsaklarımızda da doğal olarak bulunan faydalı canlılar.

Probiyotikler, zararlı canlıların bağırsak duvarlarına tutunmasını engelleyerek sağlığımız üzerinde olumlu faydalar sağlıyorlar. Günlük tempomuz değişince vücudumuzdaki probiyotiklerin de sayısı azalabilir, bu da sindirim sistemimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Oysa azalan probiyotik miktarını dışarıdan alınan probiyotik besinlerle desteklemek oldukça kolay.



Probiyotikleri nereden nasıl alabilirim?



Probiyotikler bazı özel yoğurtlarda, bazı bebek besinlerinde, bazı dondurmalarda ve bazı kapsül şeklinde ilaçlarda bulunuyor. Ülkemizde probiyotik besinler hayatımıza probiyotik yoğurtlarla girdi. Probiyotik besinler bugün tüm dünyada güvenle tüketiliyor. Yeni araştırmalarla probiyotiklerin yeni faydaları da ortaya çıkıyor.



Bu yoğurtları birçok kişi denemiş olmasına rağmen çoğumuz bu ürünlerin sindirim sistemini düzenlemeye nasıl yardımcı olduğunu bilmiyoruz.



Çok basit... Mayasındaki probiyotikler sayesinde. Günlük temponuz değişince vücudunuzdaki probiyotiklerin de miktarı azalabiliyor, bu sindirim düzenini bozabiliyor. Halbuki vücudunuzdaki probiyotik miktarını, probiyotik yoğurtlarla kolayca destekleyerek sindirim sistemi şikayetlerini azaltmak mümkün.



Probiyotik yoğurtlar sağlık faydası sunan özel yoğurtlar. İçerisinde vücudunuza zarar verebilecek maddeler yok. Ayrıca ilaç ya da koruyucu katkı maddesi de içermiyorlar.



Alışkanlık yapıyor mu?



Probiyotik yoğurtları kullanmaya başlayan birçok kişi alışkanlık yapar mı endişesi taşıdığından kullanmayı bırakıyor. Bazıları başka başka çarelere başvuruyor, çünkü aradaki farkı tam olarak bilmiyorlar.



Siz probiyotik yoğurtları kullandıkça, gün be gün, mayalarındaki probiyotikler ile vücudunuzdaki probiyotik seviyesini desteklemiş olursunuz. Bu zaman alan, ama vücudunuzu zorlamadan, zarar vermeden işleyen doğal bir süreç. Probiyotik yoğurtlar etkilerini birden değil zamanla gösterdiği için sindirim sisteminizin görevini onun yerine yapmıyor, bu nedenle tembellik ya da alışkanlık yaratmıyor.



Probiyotik yoğurtların normal yoğurttan farkı ne?



Adından da anlaşılacağı gibi Probiyotikler! Probiyotik yoğurtlar da bildiğimiz yoğurt gibi süt ve mayadan yapılıyor, ancak, probiyotik yoğurtların içerisinde normal yoğurdu mayalarken kullandığımız mayaya ek olarak probiyotikler bulunuyor.



Probiyotik yoğurtlar, yoğurdun sağladığı faydalara ek olarak probiyotiklerin faydalarını da

sunuyor.



Bu besinlerle sindirim sistemi düzene girer mi?



Düzenli bir sindirim sistemi için probiyotik besinleri tüketmenin yanı sıra dengeli ve yeterli beslenmeye, düzenli spor yapmaya da özen göstermelisiniz.



Kalorisi yoğurttan daha mı fazla?



Hayır. Sade probiyotik yoğurt, sade yoğurttan; meyveli probiyotik yoğurt ise meyveli yoğurttan daha düşük kaloriye sahip.



Dr. Bradley’nin light mutfağı



Salata sosu



Malzemeler:



1 kutu sade Activia

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı su

Yarım demet dereotu veya maydanoz

1 tatlı kaşığı çörek otu (veya susam)



Hazırlanışı:



Tüm malzemeyi bir kapta karıştırıcıyla çırpın.



İçine çörek otunu da ilave edin.



Not: Bu salata sosu benim keşfim, iddia ediyorum; Fransız salata soslarını aratmıyor. Koca bir kap salataya karıştırıp yiyin, haftada 2 akşam sadece çorba ve bu salatayı yiyerek kilomu koruyorum.



Sepetteki Sağlık



Ekinezya



Bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitki.

Hakkında birçok bilimsel araştırma yapılmış.

Vücudu bakteriler ve virüslerden koruyan akyuvarların kandaki miktarını artırıyor.

Soğuk algınlığından korumada etkili; ilk belirtilerin görülmesinden itibaren 2 haftalık kür şeklinde alınmalı.

Uzun süreli kullanımda etkisi azalıyor.

Doktora danışarak ve aralıklarla kullanılmalı."

