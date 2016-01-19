Prison Break ekranlara geri dönüyor

Amerikan dizisi Prison Break'in ekranlara geri dönmesi resmiyet kazandı. Fox’ta yayınlanacak dizi için on bölümlük sipariş verilirken dizinin kadrosunda Wentworth Miller ve Dominic Purcell de bulunuyor.

Prison Break’in dünyanın çeşitli noktalarında çekimleri yapılacak olan yeni bölümlerinde Sarah Wayne Callies’i Sara, Robert Knepper’ı T-Bag olarak izlenecek.

Şu an için DC’s Legends Of Tommorow’un kadrosunda yer alan Wentworth Miller ve Dominic Purcell’in programının müsait olduğunu açıklayan Fox’un CEO’su Dana Walden, yapımın çekimlerine Mart’ta başlanacağını duyurdu.