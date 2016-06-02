Prince'in ölüm nedeni belli oldu

ABD'li müzik ikonu Prince'in aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir emniyet yetkilisinin AP'ye verdiği bilgiye göre, Minneapolis'teki özel malikanesinde 21 Nisan'da 57 yaşında hayatını kaybeden ünlü pop yıldızı Prince'in ölümü, haşhaştan yapıldığı belirtilen ve uyuşturucu etkisi veren "opioid"den kaynaklandı.

hürriyet'in haberine göre; Minnesota polisi, ünlü yıldızı ölümünden önce muayene eden doktor Michael Schulenberg'i sorgulayarak, şarkıcı için yazdığı ilaç reçetesini incelemişti.

Prince'in yaşamını yitirmesinden 6 gün önce özel uçağının Illinois'in Moline kentine acil iniş yaptığı ve müzisyenin 'doz aşımından' hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane yetkilileri kendisinin grip olduğunu açıklamıştı.

Müzik kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satan Prince, rock, R&B, soul ve hip-hop türlerinde kendine özgü bir tarz oluşturarak müzik dünyasına damgasını vurdu.