Primde Türkiye şampiyon!

T24 - A Milli Takım, EURO 2012 elemelerinde bütün ülkeler arasında en fazla prim alan ekip oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu, grup maçları sonunda futbolculara toplam 7 milyon lira dağıttı. Finallere gitme umudunu mucizelere bırakan milliler, EURO 2012’ye katılması halinde 7 milyon lira daha alacak. Milliyet gazetesinin harbine göre, böylece futbolculara dağıtılan toplam prim 14 milyon liraya yükselecek.



Almanya ise bu rakama ancak şampiyon olması halinde ulaşabiliyor. Almanya Futbol Federasyonu, EURO 2012 şampiyonu olmaları durumunda takıma toplam 6 milyon 900 bin euro (yaklaşık 16.5 milyon lira) dağıtılacağını açıkladı. Bu prim oyuncu başına 300 bin euro olarak ödenecek.



Almanya’da elemelerde ödenen en yüksek prim 180 bin euro oldu. 10 maçta da oynayan Lahm, Neuer, Müller, Badstuber, Mesut ve Podolski 180’er bin euro prim aldı. Türkiye’de elemelerdeki 10 maçta da forma giyen tek oyuncu olan Arda Turan ise 900 bin euro kazandı.



Danimarka’da, UEFA’dan gelecek toplam 8 milyon euronun 3’te 1’i olan 2.6 milyon euro takıma dağıtılacak. Elemelerde forma giyen 23 futbolcuya finallere gitme primi olarak adam başı 113 bin euro verilecek.



İrlanda Futbol Federasyonu’nun, play-off’ta Estonya’yı elemeleri halinde oyunculara ne kadar prim ödeyeceği tam bir bilmeceye dönüştü. Çünkü ekonomik olarak zor günler geçiren İrlanda Futbol Federasyonu çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için EURO 2012’ye katılım ödülü olan 8 milyon euroya bel bağlamış durumda.



A Milli Takımımız, Almanya’nın önde gelen futbol sitesi transfermarkt’ın verilerine göre Hırvatistan’dan daha değerli bir kadroya sahip. Ay-yıldızlı ekibin play-off kadrosunun toplam değeri 147.8 milyon euro olarak hesaplandı. Hırvatların kadro değeri ise 146.9 milyon euro oldu.



