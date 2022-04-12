14 ülkede 400’ün üzerinde mağazası olan ve ucuz fiyatları nedeniyle kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye pazarı için araştırma yapıyor. Şirketten özel bir ekip geçen günlerde Türkiye’ye geldi, AVM yöneticileri ile görüştü, alışveriş caddelerini ve büyük şehirleri yerinde inceledi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Primark ekibinin görüştüğü AVM’lerin yöneticilerinden edinilen bilgilere göre Primark, Türkiye pazarına kendisi girmeyi planlıyor, Türk partner düşünmüyor. Gümrük mevzuatı ve kurlardaki belirsizlik yüzünden tarih vermek istemiyor ama Türkiye pazarı için ciddi araştırma yapıyor.