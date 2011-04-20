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Ekonomi

PRİM YAPILANDIRMASINA YOĞUN BAŞVURU ANKARA (A.A)

20 Nisan 2011 16:44

-PRİM YAPILANDIRMASINA YOĞUN BAŞVURU ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, sigorta prim borçlarının yapılandırılması çerçevesinde, dün itibarıyla 975 bin 795 başvuru yapıldığını, başvurular sonucu 568 milyon 826 bin 892 lira tahsil edildiğini bildirdi. Dinçer yaptığı yazılı açıklamada, sigorta prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Sigorta prim borçlarının yapılandırılması için dün itibarıyla SGK'ya 975 bin 795 başvuru geldiğini bildiren Dinçer, başvuruların 413 bin 766'sının 4/a kapsamındaki iş yerlerinden oluştuğunu, bunların arasında 2 bin 180 belediye, 91 spor kulübü, 18 il idaresinin bulunduğunu kaydetti. Bu yapılandırmada tahsilat açısından ilk sırada il özel idarelerinin geldiğine dikkati çeken Dinçer, il özel idarelerinin yapılandırma sonunda ortaya çıkan borçlarının tahsil edilme oranının yüzde 40'a ulaştığını bildirdi. Dinçer, 4/b kapsamındaki sigortalılardan 562 bin 33'ünün yapılandırma için müracaat ettiğini belirterek, bunların 333 bin 626'sını muhtarlar ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların, 164 bin 332'sini tarımsal faaliyette bulunanların, 53 bin 248'inin sosyal güvenlik destek primi borçlularının, 10 bin 827'sinin ise isteğe bağlı sigortalıların oluşturduğunu kaydetti. 4/b kapsamındakiler arasında tahsilat oranı açısından ilk sırada tarımsal faaliyette bulunanların yer aldığını ifade eden Dinçer, bunların ortaya çıkan borçlarının tahsilat oranının yüzde 20'ye ulaştığını bildirdi. Dinçer, ''Bu düzenlemeden kurumun kasasına dün itibarıyla 568 milyon 826 bin 892 lira girdi'' dedi.

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