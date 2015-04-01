Prim ödeme tarihi uzatıldı

SGK'dan yapılan açıklamada elektrik kesintisi nedeniyle prim ödemelerinin son ödeme tarihinin 7 Nisan'a uzatıldığı duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yurt genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle prim ödemeleriyle ilgili son ödeme tarihinin 31 Mart tarihinden 7 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ülke genelinde 31 Mart 2015 Salı günü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Kurumumuz ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların, tahsilat sistemlerindeki iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.



Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 31 Mart 2015 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Nisan 2015 Salı gününün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."