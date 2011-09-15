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Politika

Prim haberleri gerçek dışı  TBMM (A.A)

15 Eylül 2011 16:26

-Prim haberleri gerçek dışı  TBMM (A.A) - 15.09.2011 - TBMM Başkanlığı, milletvekillerine yönelik olarak prim sisteminin uygulamaya konacağı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.  Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basında açıklama yapma yetkisi olmayan kişilerce verilmiş, gerçek dışı ve teyit edilmeyen bazı haberler yapıldığı ifade edilerek, şöyle denildi: ''TBMM tarafından yapılan herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, bazı basın yayın organlarında 'koltuk primi', 'çalışan milletvekiline prim' ve buna benzer başlıklar altında 'Meclis Başkanlığınca milletvekillerinin devamlılığını ve çalışmalarını artırmak için yeni dönemde prim sistemi uygulaması konmaya hazırlanıyor' gibi haberler yer almıştır.  Bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Yanlış ve eksik bilgiye dayalı haberlere konu edilen TBMM'de bu yönde bir çalışma söz konusu değildir.'' 

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