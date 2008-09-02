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Ekonomi

Prim borçlarında son hafta

20 gün daha uzatılan prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında başvuru süresi 8 Eylül'de sona eriyor

02 Eylül 2008 03:00

SSK ve Bağ-kur prim borçlarının yeniden yapılandırılma başvuru süresinin 28 Temmuz'da sona ermesinin ardından yasal düzenleme yapılarak başvuru süresi 8 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Düzenleme kapsamına Mayıs-Ağustos döneminde bir milyon 195 bin 581 işveren ve sigortalı başvuru yaparken, 20 milyar 716 milyon 154 bin 503 YTL borç yeniden yapılandırıldı. SGK, 3 milyar 157 milyon 186 bin 169 YTL'lik borcu ise tahsil etti.


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İkinci başvurularda ödemelerin peşin yapılması durumunda gecikme zammı ve gecikme faizinin yüzde 80'i kapsama alınırken, 12 aya kadar taksit seçeneğinde ise gecikme zammı ve gecikme faizinin yüzde 50'si silinecek. Peşin ödemelerin ve ilk taksitlerin ödeme süresinin yapılandırma müracaatını izleyen ayın sonuna kadar yapılacak. İlk başvurularda ödemelerin peşin yapılması durumunda gecikme zammı ve gecikme faizinin yüzde 85'i silinmişti.


Yeniden yapılandırma kapsamında


Düzenleme ile 26 milyar 263 milyon YTL borç kapsamına alınmıştı. 615 bin 254 işyerinin, 1 milyon 425 bin 707 Bağ-Kur'lunun borcu bulunuyordu. 28 Temmuz itibariyle 1 milyon 168 bin 341 işveren ve sigortalının 18,4 milyar YTL yeniden yapılandırılmıştı.

 

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