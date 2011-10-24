T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prim borçları ertelendi ANKARA (A.A) 

24 Ekim 2011 18:07

-Prim borçları ertelendi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Van'daki depremde işyerleri hasara uğrayan işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan (Bağ-Kur) sigortalılarının geçmiş prim borçlarıyla, deprem tarihinden itibaren 3 aylık sürede prim borçlarının 1 yıl süreyle ertelendiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İşyerleri hasara uğrayan işverenlerimiz ile kendi nam ve hesabına çalışan (Bağ-Kur) sigortalılarımızın geçmiş prim borçlarıyla deprem tarihinden itibaren 3 aylık sürede tahakkuk edecek prim borçları 1 yıl süreyle ertelenmiştir. Ayrıca, (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca afet bölgesi ilan edilmesi halinde), Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken prim belgeleri ve sigortalı bildirimlerinin süresi ile Ekim ayı içerisinde ödenmesi gereken cari ay sosyal güvenlik primleri ile taksit ödemeleri de aynı şekilde Kasım ayı sonuna kadar ertelenmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24