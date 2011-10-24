-Prim borçları ertelendi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Van'daki depremde işyerleri hasara uğrayan işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan (Bağ-Kur) sigortalılarının geçmiş prim borçlarıyla, deprem tarihinden itibaren 3 aylık sürede prim borçlarının 1 yıl süreyle ertelendiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İşyerleri hasara uğrayan işverenlerimiz ile kendi nam ve hesabına çalışan (Bağ-Kur) sigortalılarımızın geçmiş prim borçlarıyla deprem tarihinden itibaren 3 aylık sürede tahakkuk edecek prim borçları 1 yıl süreyle ertelenmiştir. Ayrıca, (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca afet bölgesi ilan edilmesi halinde), Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken prim belgeleri ve sigortalı bildirimlerinin süresi ile Ekim ayı içerisinde ödenmesi gereken cari ay sosyal güvenlik primleri ile taksit ödemeleri de aynı şekilde Kasım ayı sonuna kadar ertelenmiştir.''