Prim 2 milyon TL



Fenerbahçe’de, bugün Beşiktaş ile oynanacak Fortis Türkiye Kupası final maçı için geri sayım başlarken, yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı lacivertli futbolcular final karşılaşmasını galip tamamlayıp kupayı kucakladıkları taktirde tam 2 milyon TL prim almaya hak kazanacak.



Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için belirlediği hedeflere erken veda eden ve sezonu boş geçirmek istemeyen Fenerbahçe Yönetimi, Fortis Türkiye Kupası için seferberlik ilan etti. Sarı lacivertli yöneticiler, futbolcuların moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla prim dopingi yapma kararı aldı.



Uzun süre sonra ilk kez



Fenerbahçe, 26 yıldır hasret kaldığı kupayı kazanması durumunda oyunculara ve teknik heyete toplam 2 milyon TL prim dağıtacak.



Futbolcular, kupada oynadıkları maç sayısına göre prim alacak, teknik heyet ise daha önce belirlenen ücreti alacak. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ve elde edilen bu başarının karşılığında prime doyan futbolcular, böylelikle uzun bir aradan sonra toplu para alma fırsatını bulacak.



En başarılısı F.Bahçe



Fortis Türkiye Kupası’nda bu sezonun en başarılı takımı olan Fenerbahçe, oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu başarılarının karşılığında 2 milyon 36 bin dolar para ödülü almaya hak kazanan sarı lacivertliler, şampiyon olmaları halinde 650 bin dolar daha alacak ve toplam ödül 2 milyon 686 bin dolara ulaşacak. Final maçının kaybedilmesi halinde alınacak toplam para ödülü ise 2 milyon 336 bin dolar olacak.