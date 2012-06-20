Prezervatif Türk erkeklerinin konsantrasyonunu bozuyormuş!

Geçtiğimiz yıllarda 20’ye yakın markanın bulunduğu prezervatif sektöründe bugün 40 marka yüzlerce ürünle pazarı her yıl büyütüyor. Kullanıcı sayısının da hızla arttığı Türkiye’de pazarın önemli bir bölümünü geciktiricili ürünler oluşturuyor. Adetsel bazda ise yılda 9 milyon kutu tüketim gerçekleşiyor. Ürünlerin yüzde 60’ı süpermarketlerde satılırken yüzde 40’ı eczanelerden alınıyor.

Yüzde 7’lik büyüme

Prezervatif pazarının yüzde 45’ine Marmara Bölgesi’nin sahip olduğunu anlatan Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Direktörü Gelincik Onan, bölgesel tercihler hakkında şu bilgileri sıraladı: “Ege ve Akdeniz pazarın yüzde 25’lik bölümüne hakim. Karadeniz’de bu oran yüzde 5’e kadar düşüyor. Geri kalan yüzde 25’lik bölüm ise diğer bölgelere ait. 2011’de pazar yüzde 7’lik büyüme yakaladı. Son yıllarda piyasaya sürülen yeni ürünler bu satışları artırıyor.”

30 farklı çeşit bulunuyor

2000 yılından sonra pazara giren ve fantezi ürünü olarak adlandırılan tırtıklı, ince formlu, renkli ve çikolatalı prezervatifler ile Türkiye’de yıllık satışın 85 milyon TL’ye ulaştığını anlatan Gelincik Onan, “Pazarda 30 çeşit prezervatif bulmak mümkün. İlişki sırasında gençler daha bilinçli davranmaya başladı” dedi. Onan, Türkiye'de en çok klasik prezervatifin satıldığını, bunu ince ve geciktiricili prezervatifin izlediğini söyledi.

Avrupa'da en fazla prezervatif kullanan ülkenin Türkiye'nin 6 katı kullanımla Yunanistan olduğunu ifade eden Onan, "Türkiye'de küçük boy prezervatif satışı yok. Çünkü kimse almak istemiyor. Büyük bot prezervatifin satıştaki payı ise yüzde 4" dedi.

Türkiye'de prezervatifle korunmayanların yüzde 20'si "Neden kullanmıyorsunuz" sorusuna "Konsantrasyonum bozuluyor" cevabını verdi. Yüzde 60 "Partnerime güvendiğim için kullanmıyorum derken, yüzde 22 "Hazzı azaltıyor" gerekçeleriyle prezervatiften uzak duruyor.