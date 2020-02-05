Prezervatif ithalatı düştü, gebeliği önlemek için en çok ‘geri çekilme' yöntemi kullanıldı 

Türkiye’nin prezervatif ithalatı, bir önceki yıla göre 2018’de yüzde 7.5 azalarak 559.2 tona, 2019’da ise yüzde 13.8 azalarak 482.2 tona geriledi. TÜİK verileri, prezervatif ithalatının 2014’te 680.4 tonla zirveyi gördükten sonra düşüş trendine girdiğini gösteriyor. Türkiye'de çiftler gebeliği önlemek için yaygın olarak 'geri çekilme' yöntemini kullanıyor.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı 2019 yılı ithalat verileri, Türkiye’de Avrupa ülkelerine göre zaten çok sınırlı olan kondom (prezervatif) kullanımının ekonomik kriz ve döviz kurundaki artışın ürün fiyatını artırmasıyla birlikte daha da azaldığına işaret ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre, son beş yılda 15-49 yaş grubundaki halen evli kadınlar arasında gebeliği önleyici yöntem kullanımı yüzde 74’ten yüzde 70’e geriledi.