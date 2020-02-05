Prezervatif ithalatı düştü, gebeliği önlemek için en çok ‘geri çekilme' yöntemi kullanıldı 

Bu grupta, erkek kondomu kullanımı oranı ise yüzde 16’dan yüzde 19’a yükseldi. Ancak en yaygın aile planlama yöntemi yüzde 20 ile “geri çekilme” olmaya devam etti. Üçüncü yöntem yüzde 14 ile “rahim içi araç”, dördüncü en yaygın yöntem yüzde 10 ile tüp bağlanması oldu.
"Türkiye'de paketleniyor"
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu, Türkiye’nin prezervatifi ithal ettiğini ve Türkiye’de paketleyip satışa sunduğunu söyledi. Müftüoğlu, 15 yıl önce Türkiye’de bir prezervatif fabrikası kurmak için fizibilite çalışması yaptırdıklarını ancak yurt içinde prezervatif kullanımının yeterli düzeyde olmadığı için ham madde ithal edip yerli üretim yapmanın ekonomik olarak uygun olmadığının ortaya çıktığını belirtti.
Müftüoğlu, doğum kontrol hapları tüketiminin uzun yıllardır yatay seyrettiğini ancak hem erişimin diğerlerine göre daha kolay olması hem de muhtemelen cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önlenmesine dair artan bilinç nedeniyle Türkiye’de prezervatif kullanımının uzun dönemli artış eğiliminde olduğunu söyledi.