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Ekonomi

Prezervatif geldi porno bitti!

Resmi izin başvurularına göre bu yıl çekilen film sayısı yüzde 90 oranında düştü

08 Ağustos 2014 13:44

Los Angeles porno endüstrisi, prezervatif nedeniyle zor durumda. Yasak dünyanın en büyük porno endüstrisinde çekilen film sayısını yüzde 90 oranında azalttı.

Dünyanın en önemli ve en büyük porno endüstrisine ev sahipliği yapan Los Angeles şehrinde 2012 yılında yapılan referandum ile film setlerinde prezervatif kullanmak yasal zorunluluk haline gelmişti. 

Endüstri çalışanları kimsenin prezervatifli film izlemek istemediğini, kendilerinin düzenli olarak kontrollerini yaptırdıklarını söyleyerek yasaya itiraz etmişler ama bir sonuç alamamışlardı. 

Los Angeles Times’ın haberine göre yasa etkisini gösterdi ve film sayısı önemli oranda azaldı. Resmi izin başvurularına göre bu yıl çekilen film sayısı yüzde 90 oranında düştü. 

Evlerde korsan çekimlerin artmış olduğu ve sektörün önemli ölçüde yasaların daha hafif olduğu Nevada gibi başka eyaletlere ve hatta Doğu Avrupa’ya kaydığı söyleniyor. Söz konusu yasa, AIDS Healthcare Foundation’ın girişimleriyle, porno setlerinde HIV virüsünün hızla yayıldığı gerekçesiyle çıkartılmıştı.

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