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Prezervatif almaktan utanırdım

Oyuncu Rasim Öztekin, kapalı bir toplumda büyümenin sonuçlarına anlatırken "Gençken eczaneden prezervatif isteyemezdim" dedi.

07 Ekim 2009 03:00

Oyuncu Rasim Öztekin, kapalı bir toplumda büyümenin sonuçlarına anlatırken "Gençken eczaneden prezervatif isteyemezdim" dedi.

 Digitürk platformunda yer alan Türkmax'ta ekrana gelen Serra Yılmaz'ın sunduğu yemek programının konuğu oyuncu Rasim Öztekin idi.

Rasim Öztekin, kapalı bir toplumun ürünü olduğumuz değerlendirmesini yaptı ve bu nedenle kadın-erkek ilişkilerinde kendimizi aşamadığımıza değindi.

Öztekin, "Kadın-erkek ilişkilerinde kendimizi aşamıyoruz. Aşmakta çok zorlanıyoruz. Ben gençken eczaneye gidip prezervatif isteyemezdim. Çünkü utanırdım. Yoktu bizim gençliğimizde öyle bir durum. Eczanenin etrafını dönerdik, sonunda vazgeçerdik. Böyle bir toplumda büyüdük. Bizim gençliğimiz öyle oldu" diye konuştu.

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