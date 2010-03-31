Pretty Woman gerçek oldu

T24 -

Parayı alıp kaçtı

Zengin işadamı aşık olduğu eskort kız tarafından aldatılınca 90 bin dolarlık tazminat davası açtı.Güzel eskort kız 57 yaşındaki müşterisi Robert Brot'un isteklerini reddedince tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.ABD’de yaşanan olayda, Richard Gere ve Julia Roberts’ın başrolünü paylaştıkları “Pretty Woman” filminden ilham alan Brot, 26 yaşındaki bir çocuk annesi DeLean ile anlaştı ve onu hayallerinin kadınına çevirebilmek için 100 bin dolardan fazla parayı gözden çıkardı.Brot, kadının eskortluğu bırakması ve hayatının kadını olması için DeLean’a çalıştığı New York’u terk edip ailesinin bulunduğu Oklahoma eyaletine dönmesi için yardım etti ve kadına küçük çaplı bir servet verdi. Ancak bir süre sonra kadının Oklahoma’da eskortluğa devam ettiğini öğrendi.Kandırıldığını öğrenen ve parasını geri almak için avukatlarına başvuran Brot, genç kadına 90 bin dolar tazminat davası açtı. Brot’un avukatı Andrew Miltenberg, zengin işadamının çok temiz kalpli olduğunu ve âşık olduğu kadına yardım etmek isterken kandırıldığını belirtti.Yaşanan olaylar 1990 yılında çekilen Pretty Woman filmini çağrıştırırken, Brot için yaşadığı aşk macerası, filme göre çok daha kötü bitti.