Presley klonlanıyor mu?

Amerikalı şarkıcı Elvis Presley'e ait olduğu sanılan bir bukle saç, 15 bin dolara satıldı. Saçların şarkıcıyı laboratuar ortamında “klonlamak” isteyen genetik araştırmacılar tarafından satın alındığı ileri sürüldü.



Deutsche Welle'nin haberine göre ABD'nin Chicago kentindeki müzayedede satılan saçın, Presley 1958 yılında orduya katılırken kesilen saçından bir parça olduğu tahmin ediliyor. 100 bin doların üzerinde teklif bekleyen müzayedeciler hayal kırıklığına uğradı.



Leslie Hindman Müzayede evinde düzenlenen "Elvis Presley" müzayedesinde en pahalıya satılan nesne, 52 bin dolara alıcı bulan, krala ait bir gömlek oldu.



Müzayedede, Elvis Presley'in arkadaşı olan ve kral öldükten sonra onun için bir hayran kulübü kuran Gary Pepper'ın koleksiyonunda bulunan ve aralarında fularlar, düğün fotoğrafları, Noel kartları ve çok sayıda plağın bulunduğu 200 obje meraklılara sunuldu.



Kırmızı renkli, deri gömlek 34 bin dolar, iki fular 2 bin 318 dolardan alıcı buldu. Elvis'in mendilleri 732 dolar, Priscilla ile çektirdiği nikah fotoğrafı ise 6 bin dolara satıldı. Dedesi J.D. Elvis'in mektubu bin 159 dolara, teyzesinin mektubu ise 458 dolara el değiştirdi.



Amerikan gazetelerinde, Elvis Presley'in saçlarının şarkıcıyı laboratuar ortamında “klonlamak” isteyen genetik araştırmacılar tarafından satın alındığı iddialarına yer verildi.

